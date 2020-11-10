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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli hava-hava füzelerinin Kasım ayı sonunda test edileceğini açıkladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek
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    Bu yıl pandemi koşulları gereğince sanal ortamda düzenlenen SAHA EXPO savunma sanayi fuarının açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, yerli hava-hava füzelerinin kasım ayı sonunda test edileceğini açıkladı.

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    Türk Hava Kuvvetlerinin aktif olarak kullandığı AIM-120 AMRAAM görüş ötesi ve AIM-9 Sidewinder görüş içi hava hava füzelerinin yerini alması planlanan Gökdoğan görüş ötesi ve Bozdoğan görüş içi hava hava füzeleri TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor"

    Bakan Varank, açılışta yaptığı konuşmasında Türkiye’nin ilk yerli hava-hava füzelerine dikkat çekerek “Bu ayın sonunda testlerinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

    Çeşitli yer ve hava testlerine tâbi tutulan füzelerin son olarak arayıcı başlığa ve harp başlığına sahip prototiplerinin Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 402. Test Filo'ya ait F-16 savaş uçaklarında test edilmesi bekleniyor.

    Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202011091043188900-bakan-varank-acikladi-ilk-yerli-hava-hava-fuzelerinin-bu-ayin-sonunda-test-edilmesi-bekleniyor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    eğer bu füzeler SİHA lar tarafından etkili bir şekilde fırlatılabilir ise hava savunma konusunda önemli bir başarı olur.
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    mustafaaydemirr (deneme ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Akıncı dan atılacağı söyleniyor
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    serafon 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uçak ve arabanın yapılmasını ve üretimden ziyade bunların bir ekosistem oluşturmasını, elektronik ve yazılım endüstrisinin kurulup ciddi güçlenmesini canı gönülden istiyorum. Bu tür ekosistemler olmadan okulda iyi eğitmenler bile olsa kalite çok artamaz, mutlaka dış dünyada iyi bir ekosistemle ilişkilendirilmesi lazım okulların.
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    alfa-x 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük başarı , mükemmel
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    CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    eğer bu füzeler SİHA lar tarafından etkili bir şekilde fırlatılabilir ise hava savunma konusunda önemli bir başarı olur.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    mustafaaydemirr (deneme ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Akıncı dan atılacağı söyleniyor
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