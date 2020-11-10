Göktuğ hava-hava füzeleri bu ay gökyüzünde test edilecek

Bu yıl pandemi koşulları gereğince sanal ortamda düzenlenen SAHA EXPO savunma sanayi fuarının açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, yerli hava-hava füzelerinin kasım ayı sonunda test edileceğini açıkladı.

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Türk Hava Kuvvetlerinin aktif olarak kullandığı AIM-120 AMRAAM görüş ötesi ve AIM-9 Sidewinder görüş içi hava hava füzelerinin yerini alması planlanan Gökdoğan görüş ötesi ve Bozdoğan görüş içi hava hava füzeleri TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor"

Bakan Varank, açılışta yaptığı konuşmasında Türkiye’nin ilk yerli hava-hava füzelerine dikkat çekerek “Bu ayın sonunda testlerinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Çeşitli yer ve hava testlerine tâbi tutulan füzelerin son olarak arayıcı başlığa ve harp başlığına sahip prototiplerinin Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 402. Test Filo'ya ait F-16 savaş uçaklarında test edilmesi bekleniyor.

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https://tr.sputniknews.com/columnists/202011091043188900-bakan-varank-acikladi-ilk-yerli-hava-hava-fuzelerinin-bu-ayin-sonunda-test-edilmesi-bekleniyor/

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