GÖKTÜRK-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı

GÖKTÜRK-2 uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Bu uydu ile Milli Savunma Bakanlığı ve kamu kurumlarına görüntü aktarımı sağlanıyor. Dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın görüntü yakalayabiliyor. GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.
TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusu, 686 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı yörüngede hizmet veriyor. Dünyanın çevresinde her 98 dakikada bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve Güney kutup bölgesinden birer kez geçiyor.
|Yörünge
|686 km dairesel, güneşe eş zamanlı
|Ağırlık
|409 kg
|Görüntü Çözünürlüğü
|PAN 2.5 m MSI 5 m
|Şerit Uzunluğu
|640 km
|1 kare Görüntü Alanı
|20 km x 20 km
|Aynı Noktayı Yeniden Görüntüleme Süresi
|Ortalama 2,5 gün en fazla 5 gün
|Görüntü Depolama Kapasitesi
|45 kare (Kayıpsız sıkıştırma ile)
|İstenilen Noktayı Çekme Hassasiyeti
|<1 km
|Yer Konumlama Hassasiyeti
|<1 km
|Geniş Alan Görüntüleme
|100 km x 34 km
|Stereo Görüntüleme
|100 km x 20 km
|Görüntü İndirme Hızı
|100 Mbit/s
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.