Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı için hizmet veren GÖKTÜRK-2 keşif uydusunun uzaydaki yolculuk miktarı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." ifadelerine yer verildi.

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GÖKTÜRK-2 uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Bu uydu ile Milli Savunma Bakanlığı ve kamu kurumlarına görüntü aktarımı sağlanıyor. Dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın görüntü yakalayabiliyor. GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusu, 686 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı yörüngede hizmet veriyor. Dünyanın çevresinde her 98 dakikada bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve Güney kutup bölgesinden birer kez geçiyor.

GÖKTÜRK-2 Özellikleri Yörünge 686 km dairesel, güneşe eş zamanlı Ağırlık 409 kg Görüntü Çözünürlüğü PAN 2.5 m MSI 5 m Şerit Uzunluğu 640 km 1 kare Görüntü Alanı 20 km x 20 km Aynı Noktayı Yeniden Görüntüleme Süresi Ortalama 2,5 gün en fazla 5 gün Görüntü Depolama Kapasitesi 45 kare (Kayıpsız sıkıştırma ile) İstenilen Noktayı Çekme Hassasiyeti <1 km Yer Konumlama Hassasiyeti <1 km Geniş Alan Görüntüleme 100 km x 34 km Stereo Görüntüleme 100 km x 20 km Görüntü İndirme Hızı 100 Mbit/s

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GÖKTÜRK-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı