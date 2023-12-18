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    GÖKTÜRK-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre GÖKTÜRK-2 uydusu, hizmet verdiği 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin turu tamamladı.                          
    GÖKTÜRK-2 uydusu dünyanın etrafında 60 bin tur attı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı için hizmet veren GÖKTÜRK-2 keşif uydusunun uzaydaki yolculuk miktarı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız GÖKTÜRK-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti." ifadelerine yer verildi.

    GÖKTÜRK-2 uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılmıştı. Bu uydu ile Milli Savunma Bakanlığı ve kamu kurumlarına görüntü aktarımı sağlanıyor. Dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi kısıt olmaksızın görüntü yakalayabiliyor. GÖKTÜRK-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince 7 gün 24 saat komuta ediliyor.

    TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş birliğiyle geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusu, 686 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı yörüngede hizmet veriyor. Dünyanın çevresinde her 98 dakikada bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve Güney kutup bölgesinden birer kez geçiyor.

    GÖKTÜRK-2 Özellikleri
    Yörünge 686 km dairesel, güneşe eş zamanlı
    Ağırlık 409 kg
    Görüntü Çözünürlüğü PAN 2.5 m MSI 5 m
    Şerit Uzunluğu 640 km
    1 kare Görüntü  Alanı 20 km x 20 km
    Aynı Noktayı Yeniden Görüntüleme Süresi Ortalama 2,5 gün en fazla 5 gün
    Görüntü Depolama Kapasitesi 45 kare (Kayıpsız sıkıştırma ile)
    İstenilen Noktayı Çekme Hassasiyeti <1 km
    Yer Konumlama Hassasiyeti <1 km
    Geniş Alan Görüntüleme 100 km x 34 km
    Stereo Görüntüleme 100 km x 20 km
    Görüntü İndirme Hızı 100 Mbit/s
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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