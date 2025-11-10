Giriş
    Apple, iPhone için beş yeni uydu özelliği geliştiriyor

    Apple, iPhone’ların uydu bağlantı yeteneklerini genişletiyor. Yeni sistemle fotoğraf gönderimi, Apple Maps’te uydu yönlendirmesi ve kapalı alanlarda bile bağlantı desteği mümkün olacak.

    Apple, iPhone için beş yeni uydu özelliği geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone’larda acil durum yardımı ve mesajlaşma dışında da uydu bağlantısı üzerinden çalışan yeni özellikler geliştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in Power On bülteninde Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirketin hedefi iPhone’ların uydu iletişim kapasitesini çok daha kapsamlı hale getirmek.

    5 önemli özellik geliyor

    Apple, geçtiğimiz yıl Mesajlar uygulaması üzerinden uydu aracılığıyla kısa mesaj gönderme ve alma özelliğini kullanıma sunmuştu. Yeni planlarda ise bu sistemin fotoğraf gönderimi desteğiyle genişletilmesi yer alıyor. Böylece hücresel kapsama alanı dışında kalan kullanıcılar yalnızca metin değil, görsel içerik de iletebilecek.

    Apple, iPhone için beş yeni uydu özelliği geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise 5G NTN (Non-Terrestrial Network) desteği. Bu teknoloji, cep telefonu baz istasyonlarının uydular aracılığıyla sinyal kapsamını artırmasını sağlıyor. Gurman’a göre bu özellik, uzak bölgelerde bağlantı kalitesini önemli ölçüde yükseltecek. Ayrıca Apple, Apple Maps’e uydu bağlantısı ekleyerek internet veya hücresel ağ erişimi olmayan kullanıcıların yön bulmasına da olanak tanımayı planlıyor.

    Gurman’ın raporunda dikkat çeken bir diğer nokta Apple’ın “doğal kullanım” olarak tanımladığı yeni bağlantı sistemine yönelik çalışmaları. Mevcut sistemlerde kullanıcıların uyduya bağlanmak için telefonlarını gökyüzüne doğru tutması gerekirken yeni teknolojiyle birlikte iPhone’un doğrudan uydu bağlantısını koruyabileceği, hatta kapalı ortamlarda bile sinyal alabileceği belirtiliyor.

    Apple ayrıca geliştiriciler için uydu bağlantılarını uygulamalara entegre etmeyi sağlayacak özel bir API üzerinde de çalışıyor. Bu sayede üçüncü taraf uygulamalar, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan temel iletişim işlevlerini sürdürebilecek.

    Tarih şimdilik belirsiz

    Yeni uydu tabanlı özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir takvim bulunmuyor. Şu an için uydu üzerinden telefon görüşmesi, görüntülü arama veya web tarama gibi işlevlerin desteklenmesi planlanmıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulurken daha gelişmiş hizmetler için Apple’ın gelecekte kullanıcıların doğrudan uydu operatörlerine ödeme yapacağı bir model üzerinde durduğu belirtiliyor. Gurman’a göre Apple, ayrıca SpaceX gibi bir şirketle iş birliği yaparak ücretli bağlantı seçenekleri sunmayı da değerlendiriyor.

    Yeni özelliklerin bir kısmı, Apple’ın finansal destek sağladığı Globalstar altyapısının güçlendirilmesini gerektiriyor. Eğer SpaceX’in Globalstar’ı satın alma planı gerçekleşirse, Gurman’a göre bu altyapı güncellemeleri ve dolayısıyla yeni uydu özellikleri daha hızlı devreye alınabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/blue-origin-scrubs-new-glenns-second-flight-due-to-bad-weather-214349212.html https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-11-09/apple-iphone-satellite-plans-image-texting-third-party-apps-low-cost-macbook-mhrq10p2
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

