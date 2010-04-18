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Google 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 mali yılının Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyre diliminde 6.77 milyar dolar gelir elde eden internet devi, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerini %23'e varan oranda arttırmayı başardı. Net kârı 1.96 milyar dolar olarak açıklanan Google, gelirlerinin 4.44 milyar dolarlık kısmını sahip olduğu internet sitelerinden, 2.04 milyar dolarlık kısmını ise partner siteler ve AdSense programından elde etti.

İlk çeyrek sonu itibariyle 20.621 tam zamanlı çalışana sahip olan Google'da bu rakam 2009 sonunda 19,835 idi.


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DH Misafiri 7 yıl
Microsoft a tek kafa tutan şirket google. Yeni bir işletim sistemi çıkarıcaklardı google OS diye ne oldu bilmiyorum.Micsrosoft, Office 2010 u internet üzerinden ücretsiz kullanma imkanı suncakmış. Bunun nedeni google docs yüzünden.
www.cheers4all.com
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Batuist 9 yıl
O kadar adam ne iş yapar anlamadım??? 20bin çalışan!!!
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ATOM ANT 9 yıl
yahudi ortakları ondandır
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sertacaygun 9 yıl
Adamlar ne yapıyor böyle sürekli büyüyorlar ? Hayret verici birşey ! İnanılmaz !
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McCarty 9 yıl
Google işletim sistemi cikarirsa microsoft büyük zarar alir, Google zaten piyasaya saglam girdi ve gittikcede büyüyor. en güzelide rekabet ortamının artmasi.
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Gl4dius 9 yıl
kaptan69
gibi kullanacılara nankör kullanıcı diyorlar kullanır kullanır her türlü işini onun üzerinden görür konuşmaya geldimide yerden yere vurur google sağladığı kolaylıkları beyenmiyorsan kullanma hiç bir şekilde google o zaman birşey yapabiliyormusun görelim
veya daha iyisini yapabiliyorsan yap kullanalım sana sonuna kadar destek veririz biz yapamıyorsan fazla yorum yapma
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koxp94 9 yıl
Kazanan reklamdan kazanıyor zaten. Haber için teşekkürler
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kaptan69 9 yıl
adamlar milyarları götürsün bizde uyuyalım
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mcrew 9 yıl
bir de işletim sistemi çıkarsa windowsa oradan da kafa tutsa şöyle güzel bir rekabet ortamı oluşsa tam süper olacak da hala bekliyoruz çıkaracak diye
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