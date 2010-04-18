Google 2010 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Google ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 mali yılının Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyre diliminde 6.77 milyar dolar gelir elde eden internet devi, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirlerini %23'e varan oranda arttırmayı başardı. Net kârı 1.96 milyar dolar olarak açıklanan Google, gelirlerinin 4.44 milyar dolarlık kısmını sahip olduğu internet sitelerinden, 2.04 milyar dolarlık kısmını ise partner siteler ve AdSense programından elde etti.

İlk çeyrek sonu itibariyle 20.621 tam zamanlı çalışana sahip olan Google'da bu rakam 2009 sonunda 19,835 idi.