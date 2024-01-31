Google, 2023'te aboneliklerden 15 milyar dolar gelir elde etti!

Tam Boyutta Gör Sundar Pichai, Alphabet’in 4. çeyrek kazancını açıkladığı sırada bulut depolama servisi Google One’ın başarısından da söz etti. Google One’ın abone sayısı 100 milyona yaklaştı!

Google One 100 milyon aboneye yaklaştı

Pichai, Google One’ın etkili kullanıcı büyümesiyle inanılmaz derecede iyi performans sergilediğini söyledi. Google One, rakiplerine göre daha yüksek depolama alanlarını daha uygun fiyata (bazı hesaplara indirimli olarak) ve ek özelliklerle sunmasıyla dikkat çekiyor. 5 kişiyle paylaşma, Google Fotoğraflar’da düzenleme özellikleri, dark web izleme, yurt dışında VPN hizmeti gibi özellikler sunuluyor. Google One fiyatları şu şekilde:

Google One fiyatları (aylık)

Basic 100 GB: 9,99 TL (3 ay 2,99 TL)

(3 ay 2,99 TL) Standard 200 GB: 19,99 TL (3 ay 4,99 TL)

(3 ay 4,99 TL) Premium 2 TB: 49,99 TL (3 ay 12,99 TL)

(3 ay 12,99 TL) Premium 5 TB: 244,99 TL

Premium 10 TB: 489,99 TL

Premium 20 TB: 989,99 TL

Premium 30 TB: 1.478,99 TL

Google One fiyatları (yıllık)

Basic 100 GB: 99,99 TL

Standard 200 GB: 199,99 TL

Premium 2 TB: 499,99 TL

Premium 5 TB: 2.449,99 TL

Aboneliklerden yıllık kazanç 15 milyar dolar!

Google’ın aboneliklerden yıllık kazancı; 15 milyar dolar. YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV ve Google One bulut depolamayı içeren dijital abonelik hizmetleri paketinden Alphabet’in geçen yıl 15 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Yalnızca 2023'ün 4. çeyreğinde YouTube reklam geliri 9,2 milyar dolar olarak açıklandı.

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