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    Anlık Bildirim

    Google, 2023'te aboneliklerden 15 milyar dolar gelir elde etti!

    Sundar Pichai, Alphabet’in 4. çeyrek kazancını açıkladı. Google One, 100 milyon aboneye yaklaşarak kayda değer bir dönüm noktasına ulaşırken, şirketin aboneliklerden kazancı dudak uçuklattı.
    google abonelik 15 milyar dolar yıllık kazanç Tam Boyutta Gör
    Sundar Pichai, Alphabet’in 4. çeyrek kazancını açıkladığı sırada bulut depolama servisi Google One’ın başarısından da söz etti. Google One’ın abone sayısı 100 milyona yaklaştı!

    Google One 100 milyon aboneye yaklaştı

    Pichai, Google One’ın etkili kullanıcı büyümesiyle inanılmaz derecede iyi performans sergilediğini söyledi. Google One, rakiplerine göre daha yüksek depolama alanlarını daha uygun fiyata (bazı hesaplara indirimli olarak) ve ek özelliklerle sunmasıyla dikkat çekiyor. 5 kişiyle paylaşma, Google Fotoğraflar’da düzenleme özellikleri, dark web izleme, yurt dışında VPN hizmeti gibi özellikler sunuluyor. Google One fiyatları şu şekilde:

    Google One fiyatları (aylık)

    • Basic 100 GB: 9,99 TL (3 ay 2,99 TL)
    • Standard 200 GB: 19,99 TL (3 ay 4,99 TL)
    • Premium 2 TB: 49,99 TL (3 ay 12,99 TL)
    • Premium 5 TB: 244,99 TL
    • Premium 10 TB: 489,99 TL
    • Premium 20 TB: 989,99 TL
    • Premium 30 TB: 1.478,99 TL

    Google One fiyatları (yıllık)

    • Basic 100 GB: 99,99 TL
    • Standard 200 GB: 199,99 TL
    • Premium 2 TB: 499,99 TL
    • Premium 5 TB: 2.449,99 TL

    Aboneliklerden yıllık kazanç 15 milyar dolar!

    Google’ın aboneliklerden yıllık kazancı; 15 milyar dolar. YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV ve Google One bulut depolamayı içeren dijital abonelik hizmetleri paketinden Alphabet’in geçen yıl 15 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Yalnızca 2023'ün 4. çeyreğinde YouTube reklam geliri 9,2 milyar dolar olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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