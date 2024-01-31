Google, 2023'te aboneliklerden 15 milyar dolar gelir elde etti!

- Google One 100 milyon aboneye yaklaştı
- Google One fiyatları (aylık)
- Google One fiyatları (yıllık)
- Aboneliklerden yıllık kazanç 15 milyar dolar!
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Google One 100 milyon aboneye yaklaştı
Pichai, Google One’ın etkili kullanıcı büyümesiyle inanılmaz derecede iyi performans sergilediğini söyledi. Google One, rakiplerine göre daha yüksek depolama alanlarını daha uygun fiyata (bazı hesaplara indirimli olarak) ve ek özelliklerle sunmasıyla dikkat çekiyor. 5 kişiyle paylaşma, Google Fotoğraflar’da düzenleme özellikleri, dark web izleme, yurt dışında VPN hizmeti gibi özellikler sunuluyor. Google One fiyatları şu şekilde:
Google One fiyatları (aylık)
- Basic 100 GB: 9,99 TL (3 ay 2,99 TL)
- Standard 200 GB: 19,99 TL (3 ay 4,99 TL)
- Premium 2 TB: 49,99 TL (3 ay 12,99 TL)
- Premium 5 TB: 244,99 TL
- Premium 10 TB: 489,99 TL
- Premium 20 TB: 989,99 TL
- Premium 30 TB: 1.478,99 TL
Google One fiyatları (yıllık)
- Basic 100 GB: 99,99 TL
- Standard 200 GB: 199,99 TL
- Premium 2 TB: 499,99 TL
- Premium 5 TB: 2.449,99 TL
Aboneliklerden yıllık kazanç 15 milyar dolar!
Google’ın aboneliklerden yıllık kazancı; 15 milyar dolar. YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV ve Google One bulut depolamayı içeren dijital abonelik hizmetleri paketinden Alphabet’in geçen yıl 15 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Yalnızca 2023'ün 4. çeyreğinde YouTube reklam geliri 9,2 milyar dolar olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.