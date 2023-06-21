YouTube, ilk resmi alışveriş kanalını açıyor

Tam Boyutta Gör Alphabet’in (Google) sahibi olduğu YouTube yeni özellikleri ve servisleri denemeye devam ediyor. Bu bağlamda Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap tarafından geçilen habere göre YouTube, canlı alışveriş için ilk resmi alışveriş kanalını 30 Haziran’da Güney Kore’de açmaya hazırlanıyor.

YouTube alışveriş kanalı açıyor

Güney Kore halihazırda teknoloji devi Naver'in öncülüğünde gelişen bir canlı yayın ticaret işine sahip durumda. Alphabet'in sahip olduğu YouTube ise bu alana giriş yaparak harika bir pazar testi yapma şansına sahip olacak. Belirtilenlere göre yeni kanal Kore dilinde faaliyet gösterecek ve 90 günlük bir proje olarak başlayacak.

Tam Boyutta Gör Yonhap ve diğer Kore medyası, konuya aşina kişilere dayanarak, başlangıçta şirketlere canlı bir ticaret platformu sağlayacağını ve yaklaşık 30 markanın alışveriş içeriğini canlı yayınlamayı planladığını söyledi. Bu markalar arasında Amorepacific, LG Electronics, Samsung Electronics, Hyundai Motor ve Shinsegae yer alıyor.

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Kanal ayrıca, canlı ticaretin etkileşimini ve para kazanılmasını geliştirmek için YouTube'un Süper Chat, Süper Etiketler ve Kanal Üyelikleri gibi mevcut özelliklerinden ve araçlarından da yararlanacak. İzleyiciler sunucularla sohbet edebilecek, sanal hediyeler ve çıkartmalar gönderebilecek, özel hayran kulüplerine katılabilecek ve premium içeriğe erişebilecek.

Bu, YouTube'un herhangi bir ülkedeki ilk resmi alışveriş kanalı olurken bir YouTube sözcüsü ayrıntı vermeden "Zaman zaman çeşitli YouTube Alışveriş özelliklerini deneyebiliriz" dedi. YouTube'un reklam gelirleri, reklamverenlerin harcamalarını kısması ve TikTok gibi platformların rekabeti nedeniyle etkilenirken, Google'ın Baş İşletme Sorumlusu Philipp Schindler, şubat ayında "insanların sevdikleri içerik oluşturuculardan, markalardan ve içeriklerden alışveriş yapmalarını kolaylaştırmak için çok fazla potansiyel" olduğunu söyledi. Güncel verilere göre Güney Kore'nin canlı ticaret pazarının bu yıl 7,7 milyar dolara çıkması bekleniyor.

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YouTube, ilk resmi alışveriş kanalını açıyor