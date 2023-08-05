Google'a göre iPhone'dan Android'e geçmek için nedenler

Tam Boyutta Gör iOS mu Android mi? tartışması bir yana, markalar her yıl kullanıcıları kendi platformlarına çekmek için dikkat çekici reklam filmleri çekmeye çalışıyor. Google, Android telefon kullanıcılarını artırmayı hedefleyen yeni videoları yayınladı.

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iOS’tan Android’e geçiş için 4 neden

Google, beş videodan oluşan seri ile iPhone’dan Android’e geçişin ne kadar basit ve sorunsuz bir süreç olduğunu gösteriyor. “Android’de Google ile her şey yolunda” sloganı içeren videolar, çok kısa ve Android’in dört özelliğine odaklanıyor:

Gizlilik ve güvenlik Emoji tepkileri Fotoğraf aktarma Cihaz uyumluluğu

Play Protect, telefonunuzda yüklü uygulamaları kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayarak proaktif koruma sağıyor. Tehdide bağlı olarak zararlı uygulamaları kaldırmanız isteniyor veya otomatik olarak kaldırılıyor. Google’a göre Android’de mesajlaşmak sanılanın aksine çok eğlenceli. SMS/RCS mesajlarına emojiler ile yanıt verilebiliyor. Google, kendi işletim sisteminde iMessage’ın olmadığına da özellikle belirtiyor.

Google, iPhone kullanıcılarının verilerini Android’e aktarırken fotoğraflar, dosyalar, rehber ve uygulamalarının bir kopyasının oluşturulduğunu ve eski telefondaki hiçbir şeyin silinmediğini söylüyor. Google’ın Android’e Geçiş uygulaması mevcut ancak ilginç olarak Google Fotoğraflar yedeklemesi, aktarma dışında tutuluyor.

Google, son olarak cihaz uyumluluğundan bahsediyor. Android telefonların hoparlör, kulaklık, akıllı ev cihazları ve fazlasına ne kadar kolay bağlanabildiği, eşleştirme işleminin ne kadar hızlı olduğu gösteriliyor.

Tüm videoların sonunda iPhone kullananların Android’e geçtiklerinde daha fazla şey yapabileceğine dikkat çekiliyor.

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