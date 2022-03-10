Google’ın Rusya destekli medya sitelerini engellemesi isteniyor

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile birlikte internet dünyasında ağır bir ambargo süreci başladı. İçerik platformları, oyun geliştiricileri, sosyal medya devleri hatta omurga dağıtıcıları ülkeye farklı yasaklar uyguluyor. Avrupa Birliği’nin Google’dan da isteği var.

Google’dan Rus medyasına yasak

Avrupa Komisyonu, Google’a gönderdiği talep yazısında Rus devlet medyasının arama sonuçlarından çıkarılmasını istedi. RT ve Sputnik gibi Rusya destekli medyanın zaten sosyal ağlarda faaliyet göstermesi engellenmişti. Şimdi sıra arama sonuçlarına geldi.

Rusya’ya internet ambargosu başladı 3 gün önce eklendi

Komisyonun gönderdiği talep yazısı Google’ın hükümet isteklerini listelediği veri tabanına eklendi. Komisyon Rus medyasının yanlış bilgilerle Putin’i haklı ve Ukrayna’yı haksız göstermesini kesinlikle istemiyor.

Google normalde YouTube üzerinden Rusya’ya ambargo uyguluyordu. Birlik içerisinde geçerli olan bu talep söz konusu medya sitelerinin içeriklerini kullanan bireysel kullanıcıların paylaşımlarını da kapsıyor. Yani hiç bir şekilde Rus medyasının izleri arama sonuçlarında yer almayacak.

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