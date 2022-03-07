Rusya’ya internet erişimi de mi kesilecek?

Ukrayna işgali sonrasında Rusya’nın adeta dünyadan soyutlanması anlamına gelen ambargoların nereye kadar gideceği merak ediliyor. Sosyal medya ve içerik devlerinin fişi çektiği Rusya’da internet erişimi ne zaman kesilecek soruları sorulmaya başlandı.

Rusya’da internet erişimi kesilecek mi?

İnternetin özgür bir ortam olduğu ve engellenemeyeceği sık sık dile getirilir ancak kazın ayağı pek de öyle olmuyor. Kablo sağlayıcılarından, omurga yapılarına, ekipman üreticilerinden hizmet sağlayıcılara kadar aslında şirketlerin veya devletlerin elinde diyebiliriz. Haliyle kısıtlamalar da uzak değil.

Netflix, PayPal ve TikTok; Rusya operasyonlarını durdurdu 4 sa. önce eklendi

Rusya’ya uygulanan ambargolarda internet erişimi hariç hemen her türlü etkileşim sona erdirilmişti. Son olarak ICANN organizasyonuna Rus alan adlarının engellenmesi talebi yapılmış, bunun bir felaket olacağı cevabı verilerek reddedilmişti.

Şimdi ise internet trafiğinin yüzde 25’ini elinde tutan Cogent omurga sağlayıcısı Rus işletmelerle ilişkilerini kesme kararı aldı. Daha önce de Russia Today ve Sputnik kanallarından gelen veriler kesilmişti. Bunun dışında standart kullanıcılardan gelen ve giden verilerin kesilmeyeceği ifade ediliyor.

Alınan karar Rostelcom, Megafon ve Veon gibi dev internet sağlayıcıları etkileyecek. Bu da ülkede internetin yavaşlaması anlamına geliyor. Her zaman olduğu gibi bu kararların suçsuz Rus vatandaşlarına ceza olduğu ve özgür haber alma imkânının tamamen kısıtlanacağı yönünde eleştiriler var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.