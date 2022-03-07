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    Rusya’ya internet erişimi de mi kesilecek?

    Rusya’ya uygulanan sosyal ambargolarda sıra internet erişimine geldi. İnternet omurga sağlayıcılarından Cogent ülkedeki internet sağlayıcıları ile ilişkisini sonlandırdı.
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    Ukrayna

    Ukrayna işgali sonrasında Rusya’nın adeta dünyadan soyutlanması anlamına gelen ambargoların nereye kadar gideceği merak ediliyor. Sosyal medya ve içerik devlerinin fişi çektiği Rusya’da internet erişimi ne zaman kesilecek soruları sorulmaya başlandı.

    Rusya’da internet erişimi kesilecek mi?

    İnternetin özgür bir ortam olduğu ve engellenemeyeceği sık sık dile getirilir ancak kazın ayağı pek de öyle olmuyor. Kablo sağlayıcılarından, omurga yapılarına, ekipman üreticilerinden hizmet sağlayıcılara kadar aslında şirketlerin veya devletlerin elinde diyebiliriz. Haliyle kısıtlamalar da uzak değil.

    Rusya’ya uygulanan ambargolarda internet erişimi hariç hemen her türlü etkileşim sona erdirilmişti. Son olarak ICANN organizasyonuna Rus alan adlarının engellenmesi talebi yapılmış, bunun bir felaket olacağı cevabı verilerek reddedilmişti.

    Şimdi ise internet trafiğinin yüzde 25’ini elinde tutan Cogent omurga sağlayıcısı Rus işletmelerle ilişkilerini kesme kararı aldı. Daha önce de Russia Today ve Sputnik kanallarından gelen veriler kesilmişti. Bunun dışında standart kullanıcılardan gelen ve giden verilerin kesilmeyeceği ifade ediliyor.

    Alınan karar Rostelcom, Megafon ve Veon gibi dev internet sağlayıcıları etkileyecek. Bu da ülkede internetin yavaşlaması anlamına geliyor. Her zaman olduğu gibi bu kararların suçsuz Rus vatandaşlarına ceza olduğu ve özgür haber alma imkânının tamamen kısıtlanacağı yönünde eleştiriler var.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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