Verileriniz Google'a her gönderildiğinde bip sesi çıkaran uygulama geliştirildi: Hiç susmuyor

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Bert Huebert bu kez, bilgisayar Google'ın sunucularına her eriştiğinde bip sesi çıkaran Googerteller yardımcı programını geliştirdi ve uygulam neredeyse hiç susmuyor.

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Googerteller, Google tarafından yayınlanan ve birçok Google hizmetiyle ilişkili olan ancak Google Cloud ile ilişkili olmayan IP adreslerinin bir listesini kullanarak çalışıyor. Bilgisayarınız bu IP adreslerinden birine her bağlandığında, ister bir program kullanıyor ister web'de geziniyor olun, bir bip sesi duyuyorsunuz.

Neredeyse her tıklama Google'a gidiyor

Hubert'in ilk demo videosunda, her tuş vuruşundan sonra Chrome'un adres çubuğunun bip sesi çıkardığını ve tarayıcının otomatik tamamlama önerileri için istek gönderdiğini fark edeceksiniz. Hollanda hükümeti iş ilanları web sitesinde gezinirken, açılır kapanır menüler de dahil olmak üzere sayfadaki neredeyse her tıklama Google'a bağlanıyor ve bu da bir bip sesi ile sonuçlanıyor.

Google'a yapılan bu bağlantıların bir kısmı Chrome'un Google hizmetleriyle sıkı entegrasyonundan kaynaklanıyor olabilir, ancak Hubert'in testleri Firefox web tarayıcısında da verilerin sıklıkla Google sunucularına aktarıldığını gösterdi.

Googerteller uygulaması ücretsiz ve şu anda yalnızca Linux tabanlı işletim sistemleriyle (Debian, Ubuntu, Arch, Fedora, vb.) çalışmakta.

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Google'a veri gönderildiğinde bip sesi çıkaran uygulama yapıldı