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    Windows 10'un son güncellemesi ses sorunlarına neden oluyor

    Yazılım devi Microsoft'un 9 Ağustos'ta piyasaya sürdüğü KB5016616 güncellemesi, ses problemleri yaşanmasına neden oldu. Şirket sorunu kabul ederken, düzeltmek için de çalışmalara başladı.
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    Windows 10'un son güncellemesi ses sorunlarına neden oluyor
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    Windows 10 işletim sistemi, Windows 11'e göre daha az sıklıkta güncelleme alıyor, ancak yazılım platformunun bu sürümünü kullananlar, yamaları yükledikten sonra her türlü sorunla karşılaşmaya devam ediyorlar. Bu ayın başlarında Salı Yaması'nın bir parçası olarak yayınlanan KB5016616 güncellemesinin ses sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı.

    Microsoft söz konusu güncelleme paketini 9 Ağustos'ta dağıtmaya başladı ve hemen ardından da çeşitli sorunları bildiren kullanıcı şikayetleri geldi. Bazı Windows 10 kullanıcıları KB5016616'nın yükleme işlemi sırasında çöktüğünü fark ettiklerini söylediler. Daha sonra yamanın yüklenmesinin bazı durumlarda Windows 10 ses sistemini bozduğu ve bunun da ses çalarken sesin takılması gibi çeşitli sorunlara neden olabileceği ortaya çıktı.

    Microsoft'un sorunu düzeltmesi bekleniyor

    Sorunun yalnızca Windows 10'un en güncel sürümünü değil, aynı zamanda Windows 10 20H2 ve Windows 10 (2004) dahil olmak üzere daha eski yapıları da etkileyebileceğini belirtiyor. Microsoft sorunu kabul etti ve KB5015878 (Temmuz ayında yayınlandı) ve KB5016616 sürümlerinin yüklenmesinin ses sürücülerini bozabileceğini açıkladı.

    Windows 10'un son güncellemesi ses sorunlarına neden oluyor
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    Kullanıcıların söz konusu güncellemeyi yüklemeden önce ses sürücülerini güncellemeleri tavsiye ediliyor. Ancak yama zaten yüklüyse, Windows'un yerleşik sorun gidericisini kullanmayı veya ses sürücülerini yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Microsoft'un kısa süre içinde ses sorunlarını gidermek için toplu bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

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