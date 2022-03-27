Google Chrome tarayıcısında kritik açık

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Bugün popüler bir yazılım milyarlarca kullanıcıya ulaşabiliyor. Haliyle bu yazılımları siber saldırılara karşı korumak hayati bir önem arz ediyor zira en ufak bir açık devasa bir kullanıcı kitlesini mağdur edebiliyor.

Chrome tarayıcısında kritik açık!

Google yayınladığı acil durum uyarısında, Chrome tarayıcısının kritik bir açığa sahip olduğunu ve her an siber saldırı gerçekleştirilebileceğini bildirdi. CVE-2022-1096 olarak tanımlanan bu açık javaScript motoru içerisinde yer alıyor ve hacker grupları çoktan bu açığı keşfetmiş durumda.

Google Play’de yeni dönem 2 gün önce eklendi

3.2 milyar kullanıcıya ulaşan Chrome tarayıcısındaki açık büyük bir felakete sebep olabilir. Google’ın bugüne kadar tek bir açık için acil durum ilan etmediğini düşünürsek olayın vehameti de ortaya çıkıyor.

Henüz bu açık nasıl kullanılıyor veya nelere sebep oluyor detaylar verilmedi. Kullanıcıların mutlaka 99.0.4844.84 numaralı Chrome sürümüne güncellemeleri gerekiyor. Hali hazırda pek çok kullanıcıya bu güncelleme ulaşmış durumda. Ayarlar kısmında Chrome Hakkında sekmesine giderek tarayıcınızın sürümünü kontrol edebilirsiniz.

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Google acil durum ilan etti: Chrome tarayıcınızı güncelleyin!