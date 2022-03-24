Google Play alternatif ödeme yöntemlerini test ediyor

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Uzun yıllar uygulama içi ödemeleri kendi sistemleri üzerinden dayatan ve önemli kesintiler yapan Google ve Apple bundan vazgeçiyor. Epic Games ile başlayan süreçte hükümetler de artık bir eşitlik olmasından yana.

Google Play alternatif ödeme

Epic Games başta olmak üzere Spotify gibi devler alternatif ödeme sistemlerinde ısrarcı ve açılmış davalar bulunuyor. Hollanda ve Güney Kore ise geçen yıl alternatif ödeme yöntemleri olmasına yönelik bir düzenleme yayınlamıştı.

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Google bu hafta yaptığı açıklamada alternatif bir ödeme sisteminin küçük bir grup ile testlere başladığını duyurdu. Spotify bunlardan birisi. Spotify hali hazırda Android uygulamasında hem kendi ödeme sistemini hem de Google Play sistemini yan yana sunabiliyor.

Kullanıcıya Bağlı Ödeme olarak adlandırılan bu sistemin Spotify tarafından yıl içerisinde kademe kademe kullanıma sunulacağı belirtildi. Google’ın bu sistemde bir kesinti yapıp yapmadığı ve ayrıca başka hangi uygulamalara bunun sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

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