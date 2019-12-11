Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu

Yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi sevdiklerine hediye alma konusunda harekete geçti. Hediye almak her ne kadar kolay görünse de bazı durumlarda seçim yapmak veya hediye bulmak oldukça zorlaşabiliyor. Google'ın yeni portalı ise bu işlemi kolaylaştırmayı hedefliyor.

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E-ticaret sitelerine yönlendiriliyor

Arama devinin Google Shopping 100 adını verdiği yeni site, ABD'de en çok arama yapılan ürünlerin bir listesini sunuyor. Kullanıcılara fikir vermesi ve hediye seçimini kolaylaştırması bakımından Google Shopping 100'de çeşitli kategoriler mevcut ve istediğiniz bölümdeki ürünler arama sayısına göre sıralanıyor.

Tam Boyutta Gör

Hizmetin ABD'deki aramaları baz alması ise Türkiye'de kullanamayacağımız anlamış taşımıyor. Zira her kategorideki trend ürünlerin, Türkiye'deki e-ticaret platformlarına linkler verilerek kolayca satın alınabilmesi de mümkün hale getirilmiş. Eğer siz de hediye bulmakta zorlanıyorsanız, ilham almak için Google Shopping 100 portalını ziyaret etmeniz işlerinizi kolaylaştırabilir.

https://blog.google/products/shopping/100-top-trending-gifts