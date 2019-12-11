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    Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu

    Arama devi Google, kullanıcıların hediye bulma konusunda ilham almaları için yeni bir alışveriş servisini başlattı. Google Shopping 100 adlı portal en çok aranan ürünleri listeliyor.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi sevdiklerine hediye alma konusunda harekete geçti. Hediye almak her ne kadar kolay görünse de bazı durumlarda seçim yapmak veya hediye bulmak oldukça zorlaşabiliyor. Google'ın yeni portalı ise bu işlemi kolaylaştırmayı hedefliyor.

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    E-ticaret sitelerine yönlendiriliyor

    Arama devinin Google Shopping 100 adını verdiği yeni site, ABD'de en çok arama yapılan ürünlerin bir listesini sunuyor. Kullanıcılara fikir vermesi ve hediye seçimini kolaylaştırması bakımından Google Shopping 100'de çeşitli kategoriler mevcut ve istediğiniz bölümdeki ürünler arama sayısına göre sıralanıyor.

    Google alışveriş trendlerini gösteren yeni portalını hizmete soktu
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    Hizmetin ABD'deki aramaları baz alması ise Türkiye'de kullanamayacağımız anlamış taşımıyor. Zira her kategorideki trend ürünlerin, Türkiye'deki e-ticaret platformlarına linkler verilerek kolayca satın alınabilmesi de mümkün hale getirilmiş. Eğer siz de hediye bulmakta zorlanıyorsanız, ilham almak için Google Shopping 100 portalını ziyaret etmeniz işlerinizi kolaylaştırabilir.



    https://blog.google/products/shopping/100-top-trending-gifts Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    aytek66 1 gün
    Google da öneririm daha çok satılır uygulamasına hoş bulduk.
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    stophart 1 gün
    Yeterice sektör ellinde değilmiş gibi bu alanda adım atıyorlar halen. Eğer aramalarda tepede çıkmıyorsanız çoğunluk sitelere girip o ürünü aratmıyor zaten. Ama artık istediği siteden değil, isteği ürünü de satmak istiyorlar demek.
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