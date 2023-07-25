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    Google, 10 yıllık Andorid KitKat sürümünün fişini çekti

    Google’ın Android KitKat ya da Android 4.4 olarak adlandırılan oldukça eski işletim sistemi önümüzdeki ay artık Google Play Hizmetleri desteğine sahip olmayacak.
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    Google, Andorid KitKat sürümünün fişini çekti Tam Boyutta Gör
    Eğer hala Android KitKat çalıştıran bir cihazınız varsa, önümüzdeki ay Google, KitKat'ın işletim sisteminin temel bir parçası olan Google Play Hizmetleri desteğini keserek yazılımı sonlandırdığında, cihazınız birçok işlevini kaybedecek.

    Android KitKat için yolun sonu

    Google, Android 4.4 olarak da bilinen KitKat'ı Eylül 2013'te tanıttı ve işletim sistemi bugünün standartlarına göre hayli ilkel bir yapıya sahip. Google, "O zamandan bu yana, Android için KikKat’da kullanılamayan birçok yenilikçi iyileştirme ve özellik sunduk" diyor. Öte yandan Android KitKat neredeyse hiç kullanılmıyor. Google, Temmuz 2023 itibariyle, giderek daha fazla kullanıcı en son Android sürümlerine güncelleme yaptığı için KikKat kullanan aktif cihaz sayısının yüzde 1’in altında olduğunu söylüyor. Yazılım devi bu nedenle, Google Play hizmetlerinin gelecekteki sürümlerinde KitKat’ı artık desteklemeyecek.

    KikKat, Google mezarlığının bir sonraki üyesi olsa da işletim sisteminin Android tarihinde kayda değer bir yeri var. İşletim sistemi 2013 yılında piyasaya çıktığında, Android'in hızını artırması ve daha temiz bir arayüz sunması nedeniyle kullanıcılar tarafından hayli sevilmişti. Bu işletim sistemini taşıyan ilk telefon Google’ın Nexus 5 modeli olmuştu.

    Bununla birlikte desteğin kesilmesiyle birlikte KitKat kullanan herhangi bir cihaz, çeşitli uygulamaları kullanamayacak hale gelecek. Google Play Hizmetleri, konum izleme, haritalama, ödeme işlemleri, çevrimiçi reklamcılık ve oturum açma gibi birçok üçüncü taraf hizmetler sunmakta. Google, KitKat'ın öncülü Android Jelly Bean'e olan desteğini Ağustos 2021'de sonlandırmıştı. Dolayısıyla kullanıcılar şirketin aynı şeyi Android Lollipop ya da Android 5.0 için de önümüzdeki yıl yapmasını bekleyebilirler.

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