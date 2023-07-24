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    Apple bu yıl 85 milyon iPhone 15 üretecek: Pro modelleri zamlı geliyor

    Apple makroekonomik zorluklar ve akıllı telefon pazarındaki düşüşe rağmen iPhone 15 üretimini kısmayacak. Şirketin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te fiyat artışına gideceği bildiriliyor.
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    Apple bu yıl 85 milyon iPhone 15 üretecek: Pro'lar zamlı geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple bu yıl tedarikçilerinden 85 milyon iPhone 15 serisi akıllı telefon üretmelerini istiyor. Cupertionlu şirket küresel ekonomideki sorunlara ve akıllı telefon pazarındaki gerilemeye rağmen üretim hacmini geçen yılki iPhone 14 serisiyle aynı seviyede tutacak.

    Apple'ın iş ortaklarına dayandırılan bilgilere göre şirket bu yıl iPhone 15 siparişlerinin miktarını düşürmeyecek. Ancak firma makroekonomik zorluklar ve sektördeki genel düşüşü göz önünde bulundurarak siparişlerin içeriğinde bazı değişikliklere gidecek.

    Öncelikle kamera sensörleriyle ilgili üretim sorunları nedeniyle giriş seviyesi iPhone 15 siparişlerinin sayısının 2 milyon adet düşürüleceği belirtiliyor. Apple bu kesintiyi Pro modellerinin üretimi için sipariş hacmini arttırarak telafi edecek.

    Apple bu yıl 85 milyon iPhone 15 üretecek: Pro'lar zamlı geliyor Tam Boyutta Gör

    Pro'larda fiyat artışı planlanıyor

    Buna ek olarak Apple'ın akıllı telefon pazarında öngörülen düşüşe rağmen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatını artırarak toplam gelirini artırmayı planladığı iddia ediliyor. Aslına bakılırsa şirketin Pro modellerine zam yapacağı daha önce de gündeme gelmişti.

    Apple merakla beklenen yeni iPhone'ları Eylül ayında tanıtacak. Yeni seri kapsamında sunulacak dört cihazın da USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve biraz daha kavisli bir çerçeveye sahip olacağı bildiriliyor. Pro modelleri için heyecan verici ek özellikler ve değişiklikler de gündemde.

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    Evren7 3 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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