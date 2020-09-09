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    Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı

    Haziran ayında beta versiyonu yayınlanan Android 11'in kararlı sürümü nihayet kullanıma hazır. Yeni işletim sistemi bugün itibarıyla akıllı telefonlara dağıtılıyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı
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    Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı. Güncellemeyi ilk olarak Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo ve Realme markalı akıllı telefonlar alacak. Pixel kullanıcıları çok yakında cihazlarını Android 11'e yükseltebileceklerini belirten bir bildirimle karşılaşacaklar.

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    Mobil işletim sisteminin yeni sürümü  kabarcık şeklinde görünen bildirimler, önemli kişiler için bildirimleri özelleştirme yeteneği, ekran kaydı alma, yeni medya kontrolleri ve akıllı ev aletlerini doğrudan güç menüsünden kontrol etme gibi özelliklere sahip.

    Android 11 ayrıca kamera, mikrofon veya konum verilerine erişmek isteyen uygulamalara "tek seferlik" erişim sağlama gibi yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sunuyor.

    Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı
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    Xiaomi ve Oppo açıklama yapmıştı

    Xiaomi, daha önce beta test programına kaydolan Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarının Android 11 güncellemesini alacak ilk kişiler olacaklarını açıklamıştı. Bu durum hem Çinli hem de global kullanıcılar için geçerli olacak.

    Bunun dışında Oppo, Android 11 tabanlı Color OS arayüzünün ilk halka açık beta sürümünün, Find X2 ve Reno 3 Pro serileri için kullanıma sunulacağını açıkladı.



    https://www.engadget.com/android-11-final-release-how-to-get-170023434.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 gün en beğenilen Ankaratıplı
    Bırakın bu ayakları, bunlar 2015te kaldı. Artık güncellenen telefonlarda yavaşlama falan olmuyor
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet Turan) 1 gün
    One plus harika ya
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 gün
    One plus harika ya
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün
    android 11 çıkmış, 12'ye başlayacaklar, ben hâlâ 5.1.1 xd
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gidi (gidi gidi) 2 gün Furkooo85
    4.4.2 devam telefonun kondüsyonunda sorun olmayınca yeni telefon almak israf geliyor
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    her sürüm çıktıkça telefon yavaşlıyor ve insanların daha iyi özellikli telefon alımlarını sağlıyor iyi düşünce
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 2 gün Ankaratıplı
    Bırakın bu ayakları, bunlar 2015te kaldı. Artık güncellenen telefonlarda yavaşlama falan olmuyor
    Yanıtla +18
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