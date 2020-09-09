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Google, Android 11'in kararlı sürümünü yayınladı. Güncellemeyi ilk olarak Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo ve Realme markalı akıllı telefonlar alacak. Pixel kullanıcıları çok yakında cihazlarını Android 11'e yükseltebileceklerini belirten bir bildirimle karşılaşacaklar.

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Mobil işletim sisteminin yeni sürümü kabarcık şeklinde görünen bildirimler, önemli kişiler için bildirimleri özelleştirme yeteneği, ekran kaydı alma, yeni medya kontrolleri ve akıllı ev aletlerini doğrudan güç menüsünden kontrol etme gibi özelliklere sahip.

Android 11 ayrıca kamera, mikrofon veya konum verilerine erişmek isteyen uygulamalara "tek seferlik" erişim sağlama gibi yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sunuyor.

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Xiaomi ve Oppo açıklama yapmıştı

Xiaomi, daha önce beta test programına kaydolan Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarının Android 11 güncellemesini alacak ilk kişiler olacaklarını açıklamıştı. Bu durum hem Çinli hem de global kullanıcılar için geçerli olacak.

Bunun dışında Oppo, Android 11 tabanlı Color OS arayüzünün ilk halka açık beta sürümünün, Find X2 ve Reno 3 Pro serileri için kullanıma sunulacağını açıkladı.

https://www.engadget.com/android-11-final-release-how-to-get-170023434.html

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