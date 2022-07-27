Google, Android'deki tablet uygulamalarını güncelliyor

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Google, bu yıl düzenlenen I/O konferansının ilk gününde 20'den fazla uygulamasının Android tabletler için yeniden tasarlanacağını ve optimize edileceğini söylemişti. Teknoloji devi, bu planın bir parçası olarak Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Keep için yeni özellikleri kullanıma sundu.

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Birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak

Google bir blog gönderisiyle sunacağı yeni özellikleri paylaştı. Şirket, Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive, sürükle ve bırak özelliğini destekleyecek şekilde güncelledi. Artık kullanıcılar, uygulamalardan metin veya resimleri sürükleyip bırakarak kolayca taşıyabilir. Bu sayede uygulamalar arası aktarımlar basitleştirilmiş oldu.

Güncellemeyle sunulan özelliklerden bir diğerinde ise iki Drive penceresini yan yana açılabilecek. Kullanıcılar, Drive dosyalarını karşılaştırmak istediklerinde herhangi bir Drive dosyasındaki üç noktalı menü üzerinden 'Yeni pencerede aç' seçeneğiyle bu görünümü elde edebilecek.

Teknoloji devi son olarak tabletlerini bir klavyeyle kullananların Drive, Dokümanlar ve Slaytlar arasında hızla gezinmek için seç, kes, kopyala, yapıştır, geri al ve yinele gibi kısayolları kullanabileceğini duyurdu.

Google, önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm kullanıcılarının bu özelliklerden faydalanabileceğini paylaştı.

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