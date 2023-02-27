Google, Android ve Wear OS için bir sürü yeni özellik duyurdu

Google’ın hızlı eşleştirme hizmeti Fast Pair, yeni Bluetooth kulaklıkları yalnızca bir dokunuşla bir Chromebook'a bağlamanızı sağlayacak. Eğer kulaklık halihazırda telefonunuza bağlıysa Google, cihazı Chromebook’a otomatik olarak bağlamanızı sağlayacak. Bu özelliğin ne zaman geleceği açıklanmadı fakat “yakında” ifadesi kullanıldı.
Android tarafında ise Google Meet özelinde bir yenilik getiriliyor. Artık toplantı sırasında konuşurken arka plan seslerini filtrelemek için güçlü gürültü engelleme sunulacağı açıklandı. Şirket ayrıca, kullanıcıların çok yakındaweb sitelerinde sayfa düzeni korunurken metin, resim ve videolar dahil olmak üzere Chrome'daki içeriğin boyutunu kolayca %300'e kadar artırabileceklerini açıkladı.
Kullanıcılar, tercih ettikleri içerik boyutunu varsayılan olarak ayarlayabilecekler, böylece tarayıcıyı her başlattıklarında değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Yeni güncelleme Chrome Beta'da bugünden itibaren kullanıma sunuldu ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Bu özellik yaşlılar veya yakını görmeden zorlananlar için çok iyi gibi duruyor.
Google ayrıca yapılacaklar listenizi daha rahat kontrol etmeniz için yeni Google Keep widget’ı hazırladı. Uyumlu bir akıllı saatiniz varsa notlarınız ve yapılacaklar listenizi bileğinizden de kontrol etmeniz mümkün olacak. Ek olarak Gboard için emoji birleştirme özelliği de getirildi. Örneğin, kalp emojisini basketbol emojisinin dokusuyla birleştirmek mümkün olacak. Bu da konuşulan konuya yönelik daha açıklayıcı ifadelerin kullanılmasını sağlayacak. Google’ın yeni özellikleri bunlarla sınırlı değil ve irili ufaklı daha pek çok yenilik yapıldı ancak en kapsamlı olanları bunlardı. Diğerlerine kaynakça kısmından ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/02/27/google-announces-new-features-for-android-and-wear-os/ https://blog.google/products/android/new-android-features-february-2023/?uuid=94y6Og4dneabz1GH0011 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.