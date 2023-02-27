Google, Android ve Wear OS için bir sürü yeni özellik duyurdu

Tam Boyutta Gör Google, Android, Chromebook ve Wear OS için bağlanabilirliği, üretkenliği ve erişilebilirliği iyileştirmek için tasarlanan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Yazılım devi duyurusunu bugün Barselona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) denk gelecek şekilde yaptı. Yeni özellikler arasındaChromebook'ta yakında çıkacak olan Fast Pair desteği, telefonunuz ve akıllı saatiniz için Google Keep kısayolları ve Wear OS için yeni erişilebilirlik modları yer alıyor.

Google’ın hızlı eşleştirme hizmeti Fast Pair, yeni Bluetooth kulaklıkları yalnızca bir dokunuşla bir Chromebook'a bağlamanızı sağlayacak. Eğer kulaklık halihazırda telefonunuza bağlıysa Google, cihazı Chromebook’a otomatik olarak bağlamanızı sağlayacak. Bu özelliğin ne zaman geleceği açıklanmadı fakat “yakında” ifadesi kullanıldı.

Android tarafında ise Google Meet özelinde bir yenilik getiriliyor. Artık toplantı sırasında konuşurken arka plan seslerini filtrelemek için güçlü gürültü engelleme sunulacağı açıklandı. Şirket ayrıca, kullanıcıların çok yakındaweb sitelerinde sayfa düzeni korunurken metin, resim ve videolar dahil olmak üzere Chrome'daki içeriğin boyutunu kolayca %300'e kadar artırabileceklerini açıkladı.

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Kullanıcılar, tercih ettikleri içerik boyutunu varsayılan olarak ayarlayabilecekler, böylece tarayıcıyı her başlattıklarında değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Yeni güncelleme Chrome Beta'da bugünden itibaren kullanıma sunuldu ve yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Bu özellik yaşlılar veya yakını görmeden zorlananlar için çok iyi gibi duruyor.

Google ayrıca yapılacaklar listenizi daha rahat kontrol etmeniz için yeni Google Keep widget’ı hazırladı. Uyumlu bir akıllı saatiniz varsa notlarınız ve yapılacaklar listenizi bileğinizden de kontrol etmeniz mümkün olacak. Ek olarak Gboard için emoji birleştirme özelliği de getirildi. Örneğin, kalp emojisini basketbol emojisinin dokusuyla birleştirmek mümkün olacak. Bu da konuşulan konuya yönelik daha açıklayıcı ifadelerin kullanılmasını sağlayacak. Google’ın yeni özellikleri bunlarla sınırlı değil ve irili ufaklı daha pek çok yenilik yapıldı ancak en kapsamlı olanları bunlardı. Diğerlerine kaynakça kısmından ulaşabilirsiniz.

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