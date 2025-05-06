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    Android’in yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı

    Google yanlışlıkla Android’in yeni arayüz tasarımını paylaştı. Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni tasarım ile arayüz daha çekici ve kullanımı daha kolay hale gelecek.

    Android’in yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google, Android’in bir sonraki büyük tasarım değişikliğini yanlışlıkla gün yüzüne çıkardı. Kısa süre içinde silinen bir blog gönderisine göre şirket, Material 3 Expressive adlı yeni arayüz dili üzerinde çalışıyor. Yeni tasarım yaklaşımındaki amaç ise Android’in arayüzünü hem daha çekici hale getirmek hem de kullanımını kolaylaştırmak.

    Android’in çehresi değişecek

    Android’in yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Elde edilen görsellere göre, Material 3 Expressive tasarımı tam 46 farklı araştırma turu ve 18.000’in üzerinde katılımcı ile geliştirildi. Google, bu süreçte kullanıcıların arayüz üzerindeki dikkatlerini nereye yoğunlaştırdığını, farklı görsel tercihlere nasıl tepki verdiklerini ve öğeleri ne kadar hızlı anladıklarını detaylı şekilde inceledi.

    Yapılan araştırmalarda kullanıcıların bekleme süresini daha kısa hissettiren yükleme göstergeleri, dokunma süresini artırmadan büyütülebilecek buton boyutları gibi mikro detaylara kadar inildi. Şirket, bu tasarım sayesinde kullanıcıların ana öğeleri mevcut Material 3 tasarımına kıyasla dört kata kadar daha hızlı bulabildiğini öne sürüyor.

    Android’in yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntılar, Google’ın Android genelinde geniş çaplı görsel değişiklikler planladığını da işaret ediyor. Yeniden tasarlanan pil simgesi, yeni saat yazı tipi ve güncellenmiş hızlı ayarlar menüsü gibi değişiklikler bunlar arasında. Google Clock uygulamasında da bazı yeniliklerin test edildiği görülüyor. Tabi bunlar şimdilik görünenler.

    Google, sızdırılan blog gönderisini hâlâ tekrar yayınlamış değil. Şirketin bu duyuruyu aslında Google I/O 2025 etkinliğinde yapması bekleniyor. Etkinlik kapsamında Material 3 Expressive’e özel bir oturum düzenleneceği de blog yazısında yer alıyordu.

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