Android’in yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı

Yapılan araştırmalarda kullanıcıların bekleme süresini daha kısa hissettiren yükleme göstergeleri, dokunma süresini artırmadan büyütülebilecek buton boyutları gibi mikro detaylara kadar inildi. Şirket, bu tasarım sayesinde kullanıcıların ana öğeleri mevcut Material 3 tasarımına kıyasla dört kata kadar daha hızlı bulabildiğini öne sürüyor.
Google, sızdırılan blog gönderisini hâlâ tekrar yayınlamış değil. Şirketin bu duyuruyu aslında Google I/O 2025etkinliğinde yapması bekleniyor. Etkinlik kapsamında Material 3 Expressive’e özel bir oturum düzenleneceği de blog yazısında yer alıyordu.