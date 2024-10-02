Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı: Sürpriz yapabilir

Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı
Bildiğiniz gibi Google, her yıl yeni bir Android sürümü tanıtıyor ve bu güncellemeler Ağustos ile Kasım ayları arasında yayınlanıyor. Ancak Android 16 ile birlikte bu alışılmış düzenin dışına çıkılabilir. Son raporlara göre Android 15’in Uyumluluk Tanımlama Belgesi’nde "25Q2" veya "25Q2/Android W" gibi Android 16’nın çıkış tarihine yönelik bazı bilgiler keşfedildi.
Beklediğinizden daha erken çıkabilir
Bu da planlanandan çok daha erken, yani gelecek yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran arası) yayınlayacağına işaret ediyor. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.
Dolayısıyla Android 16, 2025’in Haziran ayı sonuna kadar piyasaya çıkarsa, Google, bir sonraki donanım duyurusu için tekrar Ağustos’u tercih edecek ve Pixel 10 serisinin kutudan çıktığı anda Android 16’yı çalıştırması mümkün. Ayrıca erken yayın tarihi, Android cihazların Apple’ın yıllık iOS çıkışına göre avantaj elde etmesini sağlayabilir.
Tabii ki bunlar sadece tahminler ve her şey henüz net değil. Geçmişte Android 15 ve Android 14'te yaşanan gecikmeler göz önüne alındığında, Android 16’nın da benzer bir kaderi paylaşması olası. Yine de, ikinci çeyrekte bir çıkış yapılması, Google’ın Android'i iOS sürümlerinin önüne geçirebilir. Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.