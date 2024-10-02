Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı: Sürpriz yapabilir

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Tam Boyutta Gör Google'ın bir sonraki Android güncellemesi Android 16 hakkında bilgiler hızla yayılıyor. Kaçıranlar için yakın tarihte yeni sürümün "Baklava" olarak adlandırılacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni sürüm için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Beklediğinizden daha erken çıkabilir.

Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Google, her yıl yeni bir Android sürümü tanıtıyor ve bu güncellemeler Ağustos ile Kasım ayları arasında yayınlanıyor. Ancak Android 16 ile birlikte bu alışılmış düzenin dışına çıkılabilir. Son raporlara göre Android 15’in Uyumluluk Tanımlama Belgesi’nde "25Q2" veya "25Q2/Android W" gibi Android 16’nın çıkış tarihine yönelik bazı bilgiler keşfedildi.

Beklediğinizden daha erken çıkabilir

Bu da planlanandan çok daha erken, yani gelecek yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran arası) yayınlayacağına işaret ediyor. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.

Dolayısıyla Android 16, 2025’in Haziran ayı sonuna kadar piyasaya çıkarsa, Google, bir sonraki donanım duyurusu için tekrar Ağustos’u tercih edecek ve Pixel 10 serisinin kutudan çıktığı anda Android 16’yı çalıştırması mümkün. Ayrıca erken yayın tarihi, Android cihazların Apple’ın yıllık iOS çıkışına göre avantaj elde etmesini sağlayabilir.

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Tabii ki bunlar sadece tahminler ve her şey henüz net değil. Geçmişte Android 15 ve Android 14'te yaşanan gecikmeler göz önüne alındığında, Android 16’nın da benzer bir kaderi paylaşması olası. Yine de, ikinci çeyrekte bir çıkış yapılması, Google’ın Android'i iOS sürümlerinin önüne geçirebilir. Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak.

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Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı: Sürpriz yapabilir