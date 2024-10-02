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    Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı: Sürpriz yapabilir

    Google her yıl yeni bir Android sürümü yayınlıyor ve bir sonraki Android 16 güncellemesi beklenenden daha erken çıkabilir. İşte Android 16 için beklenen tarih...
    Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı: Sürpriz yapabilir Tam Boyutta Gör
    Google'ın bir sonraki Android güncellemesi Android 16 hakkında bilgiler hızla yayılıyor. Kaçıranlar için yakın tarihte yeni sürümün "Baklava" olarak adlandırılacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni sürüm için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Beklediğinizden daha erken çıkabilir.

    Android 16 çıkış tarihi paylaşıldı

    Bildiğiniz gibi Google, her yıl yeni bir Android sürümü tanıtıyor ve bu güncellemeler Ağustos ile Kasım ayları arasında yayınlanıyor. Ancak Android 16 ile birlikte bu alışılmış düzenin dışına çıkılabilir. Son raporlara göre Android 15’in Uyumluluk Tanımlama Belgesi’nde  "25Q2" veya "25Q2/Android W" gibi Android 16’nın çıkış tarihine yönelik bazı bilgiler keşfedildi.

    Beklediğinizden daha erken çıkabilir

    Bu da planlanandan çok daha erken, yani gelecek yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran arası) yayınlayacağına işaret ediyor. Hatırlamak gerekirse Android 15'in zamanında hazır olmamasından dolayı, bu yılki Pixel 9 serisinin lansmanı Ekim'den Ağustos'a çekildi ve telefonlar Android 14 ile piyasaya çıktı.

    Dolayısıyla Android 16, 2025’in Haziran ayı sonuna kadar piyasaya çıkarsa, Google, bir sonraki donanım duyurusu için tekrar Ağustos’u tercih edecek ve Pixel 10 serisinin kutudan çıktığı anda Android 16’yı çalıştırması mümkün. Ayrıca erken yayın tarihi, Android cihazların Apple’ın yıllık iOS çıkışına göre avantaj elde etmesini sağlayabilir.

    Tabii ki bunlar sadece tahminler ve her şey henüz net değil. Geçmişte Android 15 ve Android 14'te yaşanan gecikmeler göz önüne alındığında, Android 16’nın da benzer bir kaderi paylaşması olası. Yine de, ikinci çeyrekte bir çıkış yapılması, Google’ın Android'i iOS sürümlerinin önüne geçirebilir. Android 15’e gelince, güncellemenin Pixel kullanıcılarına çok yakında sunulması bekleniyor. Diğer büyük üreticiler de (Samsung, Honor, OnePlus gibi) Android 15’i ilerleyen aylarda kullanıcılarına ulaştıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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