Google, Android Market'e derecelendirme sistemini getiriyor

Apple'ın AppStore'u belli kurallar çerçevesinde kontrol altında tutmasının aksine Google'ın kontrölünde sıkı davranmadığı Android Market'e "uygulama derecelendirme" sistemi geliyor.

Firma, geliştiricilere gönderdiği elektronik postada uygulamalara "Genel, 8-12 Yaş, Genç ve Yetişkin" olmak üzere 4 farklı kategorinin kullanılarak derecelendirmelerin yapılması gerektiğini belirterek; bu sorumluluğun geliştiricide olduğunun altı çizildi.

Google'ın Geliştiriciler için yardım sayfasından yayınladığı derecelendirme sistemine ilişkin açıklamalar şu şekilde;

Uyuşturucu madde, alkol veya tütün ürünlerine veya bunların kullanımına referanslar içeren uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir Uyuşturucu madde, alkol veya tütün tüketimine veya satışına odaklanan uygulamalar " Yetişkin " düzeyinde derecelendirilmelidir.

" düzeyinde derecelendirilmelidir. Kumar temalı veya kumar simülasyonu içeren uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Gerçek kumara Android Market'te izin verilmemektedir.

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Gerçek kumara Android Market'te izin verilmemektedir. Nefret dolu konuşmalara Android Market'te izin verilmemektedir. Uygulamanız birçok kullanıcıyı rahatsız edebilecek kışkırtıcı içeriğe sahipse, lütfen " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir.

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Kullanıcıların kendi konumlarını yayınlayabilmelerini veya diğer kullanıcılarla paylaşabilmelerini sağlayan uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir.

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Küfür veya kaba mizah içeren uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir.

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Müstehcen veya cinsel referanslar içeren uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde; bu tür içeriğe odaklanan uygulamalar " Yetişkin " düzeyinde derecelendirilmelidir. Pornografiye Android Market'te izin verilmemektedir.

" veya üstü bir düzeyde; bu tür içeriğe odaklanan uygulamalar " " düzeyinde derecelendirilmelidir. Pornografiye Android Market'te izin verilmemektedir. " Genel " düzeyinde derecelendirilen uygulamalar kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe sahip olmamalı veya kullanıcılar arasında iletişim sağlamamalıdır. Kullanıcıların birbirini bulmasına ve birbiriyle iletişim kurmasına odaklanan uygulamalar " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir.

" düzeyinde derecelendirilen uygulamalar kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe sahip olmamalı veya kullanıcılar arasında iletişim sağlamamalıdır. Kullanıcıların birbirini bulmasına ve birbiriyle iletişim kurmasına odaklanan uygulamalar " " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Hafif çizgi film veya Fantazi şiddet içeren uygulamalar " 8-12 Yaş " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir Gerçekçi veya yoğun Fantazi şiddet " Genç " veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir.

" veya üstü bir düzeyde derecelendirilmelidir. Grafik şiddet "Yetişkin" düzeyinde derecelendirilmelidir. Nedensiz gerçek şiddete Android Market'te izin verilmemektedir.