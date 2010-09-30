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Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu

Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu.
8 yıl
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu
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Google, Android işletim sistemine ve Android işletim sistemli telefon üreticilerine destek sunmaya devam ediyor. Google'ın Phone Gallery adı altında kullanıma sunduğu yeni bir hizmet, Android'li telefon satın almak isteyen kullanıcılar için son derece önemli bir veri tabanı oluşturuyor. Piyasada bulunan bütün üreticilere ait telefonların yer aldığı galeride, kullanıcılar veri tabanında bulunan telefonları karşılaştırma fırsatına sahip olacak.

Google'ın Android meraklıları için oluşturduğu veri tabanı olan Google Phone Gallery'e ulaşmak için buraya tıklayın.

Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu
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Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu
Tam Boyutta Gör
Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu
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validebag2002 8 yıl
Umarım aynı hizmeti Microsoft WP7 işletim sistemli telefonlar için yapar. Çok iyi bir hizmet.
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StevenDiaz 8 yıl

validebag2002

Umarım aynı hizmeti Microsoft WP7 işletim sistemli telefonlar için yapar. Çok iyi bir hizmet.




bencede
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Batuist 8 yıl
işte bu harika.. gerçekten çok iyi düşünmüşler..
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Kril 8 yıl
Android'e teşvik ediyor insanı. Gerçekten de güzel ve faydalı bir hizmet olmuş.



Edit: SonyEricsson'un Xperia'sı yok.
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OverClocK1ng 8 yıl
Vayy bu çok iyiymiş. Sevdim.
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