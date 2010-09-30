Google, Android telefonlarının karşılaştırılabileceği yeni bir hizmeti kullanıcılara sundu.

Google, Android işletim sistemine ve Android işletim sistemli telefon üreticilerine destek sunmaya devam ediyor. Google'ın Phone Gallery adı altında kullanıma sunduğu yeni bir hizmet, Android'li telefon satın almak isteyen kullanıcılar için son derece önemli bir veri tabanı oluşturuyor. Piyasada bulunan bütün üreticilere ait telefonların yer aldığı galeride, kullanıcılar veri tabanında bulunan telefonları karşılaştırma fırsatına sahip olacak.

Google'ın Android meraklıları için oluşturduğu veri tabanı olan Google Phone Gallery'e ulaşmak için buraya tıklayın.