Google, Bard'ın ChatGPT verileriyle eğitildiğini yalanladı

Tam Boyutta Gör Google, ChatGPT ve Bing’e rakip olması için kendi yapay zeka sohbet aracı olan Bard’ı duyurmuş ve sınırlı da olsa test sürecine girmişti. Ancak Bard, beklenen etkiyi şimdilik yaratamamışa benziyor. Öte yandan gelen son bilgiler Google’ın aradaki açığı kapatmak için rakibinin verilerini kullanıldığı bile iddia edildi. Fakat bu iddialar Google tarafından yalanlanmış durumda.

Google iddiaları yalanladı

The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre DeepMind ve Google Brain ekipleri OpenAI’ı yenebilmek için Gemini adlı yeni bir girişimi kullanmaya doğru ilerliyor. Ayrıca, Google'ın OpenAI'ın ShareGPT adlı bir web sitesinden alınan ChatGPT verilerini kullanarak Bard'ı eğitecek kadar alçaldığına dair potansiyel olarak şaşırtıcı iddialar bile mevcut. Bu iddianın arakasında ise eski bir Google AI araştırmacısı bulunuyor.

Google, ChatGPT rakibi Bard’ı kullanıma sundu 1 hf. önce eklendi

Ancak Google, verilerin kullanıldığını kesin ve net bir şekilde reddediyor: Şirket sözcüsü Chris Pappas, "Bard, ShareGPT veya ChatGPT'den alınan herhangi bir veri üzerinde eğitilmemiştir".

Aktarılanlara göre Jacob Devlin adlı bir Google yapay zeka mühendisi, OpenAI'ın hizmet şartlarını ihlal edeceği ve cevaplarının çok benzer görüneceği gerekçesiyle Google'ı ChatGPT verilerini kullanmaması konusunda uyarmaya çalıştıktan hemen sonra rakip OpenAI'e katılmak üzere Google'dan ayrıldı. Başka bir kaynak ise Google'ın uyarılarından sonra bu verileri kullanmayı bıraktığını söyledi.

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