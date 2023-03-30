Google, Bard'ın ChatGPT verileriyle eğitildiğini yalanladı

Google iddiaları yalanladı
The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre DeepMind ve Google Brain ekipleri OpenAI’ı yenebilmek için Gemini adlı yeni bir girişimi kullanmaya doğru ilerliyor. Ayrıca, Google'ın OpenAI'ın ShareGPT adlı bir web sitesinden alınan ChatGPT verilerini kullanarak Bard'ı eğitecek kadar alçaldığına dair potansiyel olarak şaşırtıcı iddialar bile mevcut. Bu iddianın arakasında ise eski bir Google AI araştırmacısı bulunuyor.
Ancak Google, verilerin kullanıldığını kesin ve net bir şekilde reddediyor: Şirket sözcüsü Chris Pappas, "Bard, ShareGPT veya ChatGPT'den alınan herhangi bir veri üzerinde eğitilmemiştir".
Aktarılanlara göre Jacob Devlin adlı bir Google yapay zeka mühendisi, OpenAI'ın hizmet şartlarını ihlal edeceği ve cevaplarının çok benzer görüneceği gerekçesiyle Google'ı ChatGPT verilerini kullanmaması konusunda uyarmaya çalıştıktan hemen sonra rakip OpenAI'e katılmak üzere Google'dan ayrıldı. Başka bir kaynak ise Google'ın uyarılarından sonra bu verileri kullanmayı bıraktığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı