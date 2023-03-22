Google, ChatGPT rakibi Bard’ı kullanıma sundu: Neler yapabiliyor?

Google, Bard’ın diğer ülkelere ve daha fazla kullanıcıya ulaşmasının zaman alacağını söylerken genel erişim için herhangi bir hedef tarihi de vermiyor. Bununla birlikte kullanıcılar bard.google.com adresindeki bir bekleme listesine katılabilecekler. Türkiye’deki kullanıcılar VPN kullanarak bekleme listesine katılabilir. Erişime hak kazanıldığı Google, e-posta üzerinde size bunu bildirecek.
Bard, Google'ın yerine geçmeyecek
OpenAI'nin ChatGPT'si ve Microsoft'un Bing sohbet robotu gibi Bard da kullanıcılara metin tabanlı istemlerle yine metin tabanlı çıktılar sunuyor. ChatGPT, Bing ve Bard gibi yapay zeka sohbet botlarının yanlış bilgiyi veya hiç olmayan bir bilgiyi gerçek gibi sunabileceklerini göz önüne alan Google, Bard'ın arama motorunun yerine geçmeyeceğini söylüyor. Yazılım devi Bard’ı daha çok “aramanın tamamlayıcısı” olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla Bard, fikir alışverişinde bulunulan, taslaklar oluşturabilen veya sadece sohbet etmek için kullanılacak bir araç olacak.
Bard projesinin liderleri Sissie Hsiao ve Eli Collins, Bard'ı "insanların üretkenliklerini artırmalarına, fikirlerini hızlandırmalarına ve meraklarını körüklemelerine yardımcı olmayı amaçlayan ... erken bir deney" olarak tanımlıyor. Ayrıca Bard'ı, kullanıcıların "üretken yapay zeka ile işbirliği yapmalarına" olanak tanıyan bir ürün olarak nitelendiriyorlar. Bu söylemlerde anlaşılıyor ki Google, “yanlış bilgi üretme” konusundan oldukça endişe duyuyor ve bu söylemler sorumluluktan kaçmaya çalışmak gibi görünüyor.
Bard, ChatGPT ve Bing’ten daha hızlı
Yapılan demolarda Bard’ın görece daha hızlı olduğu söyleniyor. Bard, film tavsiyesinde veya bir çocuğun bowling oynamaya nasıl teşvik edileceği sorusuna verdiği cevaplarla dikkat çekiyor. Google’ın yapay zeka botu her kullanıcı sorgusu için üç yanıt üretiyor, ancak bu yanıtların içeriğindeki çeşitlilik az ve her yanıtın altında kullanıcıları ilgili bir Google aramasına yönlendiren belirgin bir "Google It" düğmesi bulunuyor.
The Verge, yapmış olduğu testlerde Bard’ın halüsinasyon görmeye meyilli olduğunu belirtiyor. Bard’ın bazen bağlamdan kopmadan doğru yanıtlar verdiği bazense de bağlamdan koparak yanlış bilgiler üretebildiği aktarılıyor. Bununla birlikte Bard’ın cevaplarının daha kısıtlı olduğu ve söylemlerini bazen tek bir kaynağa dayandırdığı da belirtiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/21/23649794/google-chatgpt-rival-bard-ai-chatbot-access-hands-on https://blog.google/technology/ai/try-bard/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)