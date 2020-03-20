Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor

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HMD Global tarafından Nokia’nın yeni akıllı telefonları tanıtılırken Android Go çalıştıran bazı modellere iyi bir haber de ortaya çıktı. Mobil işletim sisteminin hafifletilmiş hâlini çalıştıran cihazlar, Google tarafından kamera uygulamasına yapılacak güncellemeyle arka planı bulanıklaştırabilecek cihazlar, tek kamera lensiyle bunu yapabilecek.

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Tipik bir Android Go cihazı, maliyeti düşürmek için olabildiğince az donanıma sahip olduğundan arka tarafta birden fazla lens görmek pek olası değil. Google’ın Pixel 4’ten önceki modellerinde de tek kamera lensiyle arka plan bulanıklaştırma yapabilmesi tamamen yazılım tabanlıydı ve aynı teknoloji şimdi de düşük seviye akıllı telefonlarda çalışacak.

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Camera Go uygulaması yeni özelliğiyle birlikte şimdilik sadece yeni tanıtılan Nokia 1.3’te bulunuyor. Bu uygulama yakın zamanda güncellemeler yoluyla diğer Go cihazlara da şüphesiz ulaşacaktır.

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