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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor

    Google Camera Go uygulaması, yeni tanıtılan Nokia akıllı telefonlarla birlikte tanıtılan yeni bir özellik kazandı. Google Camera Go, düşük seviye ucuz akıllı telefonlarda portre moduna sahip olacak
    22 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Camera Go güncellemesi portre modunu alt seviye modellere getiriyor
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    HMD Global tarafından Nokia’nın yeni akıllı telefonları tanıtılırken Android Go çalıştıran bazı modellere iyi bir haber de ortaya çıktı. Mobil işletim sisteminin hafifletilmiş hâlini çalıştıran cihazlar, Google tarafından kamera uygulamasına yapılacak güncellemeyle arka planı bulanıklaştırabilecek cihazlar, tek kamera lensiyle bunu yapabilecek.

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    Tipik bir Android Go cihazı, maliyeti düşürmek için olabildiğince az donanıma sahip olduğundan arka tarafta birden fazla lens görmek pek olası değil. Google’ın Pixel 4’ten önceki modellerinde de tek kamera lensiyle arka plan bulanıklaştırma yapabilmesi tamamen yazılım tabanlıydı ve aynı teknoloji şimdi de düşük seviye akıllı telefonlarda çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı"

    Camera Go uygulaması yeni özelliğiyle birlikte şimdilik sadece yeni tanıtılan Nokia 1.3’te bulunuyor. Bu uygulama yakın zamanda güncellemeler yoluyla diğer Go cihazlara da şüphesiz ulaşacaktır.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 11 sa.
    Google bu uygulamayı neden adam akıllı herkesin kullanımına açıp düzgünce marketinden yayınlamaz ki anlamış değilim.
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    Sirchade 18 sa.
    Gcam bana kamerada yazılımın herşey olduğunu gösterdi. 12 mp eski sensörlü Redmi Note 6 Pro kullanıcısıyım. Babamda Mi 9T var. Benim cihazımda Gcam api ve Gcam uygulaması var. Mi 9T'ye göre çok daha kaliteli portreler çekebiliyorum. Gündüz de çoğu zaman renk ve kalite olarak daha iyi fotoğraflar çıkarıyor Gcam (tabi mi 9t detaylarda öne çıkıyor).
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    planetech (hussein altin) 19 sa.
    Google camerayı neden bir uygulama olarak markete koymaz ki, note 9 için stabil çalışan bir gcam bulamadım
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    hareketliperde (tuluy ....) 20 sa.
    bu kamera go uygulaması tüm cihazlara açılsa iyi olur aslında
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