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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı

    HMD Global uygun fiyatlı iki yeni akıllı telefon duyurdu. Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 olarak resmiyet kazanan modeller Nisan ayı itibarıyla satışa sunulacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı
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    HMD Global bugün düzenlediği çevrimiçi konferansta Nokia markası altında birkaç yeni akıllı telefon duyurdu. Bunlardan ikisi Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 modelleriydi.

    Nokia 5.3 Özellikleri ve Fiyatı

    Nokia 5.3 ucuz bir orta sınıf akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Cihaz HD+ çözünürlükte 6.55 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 3/4/6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip.

    Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı
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    Arka panelinde 13 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

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    Temassız ödemeler için NFC desteği sunan akıllı telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Nokia 5.3 satışlarının Nisan ayında başlaması planlanıyor. Cihazın fiyat etiketi ise 189 euro.

    Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı
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    Nokia 1.3 Özellikleri ve Fiyatı

    Nokia 1.3. düşük seviye cihazlar için tasarlanmış Android 10 (Go Edition) işletim sistemiyle geliyor. Cihazda HD+ çözünürlükte 5.71 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 215 işlemci, 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut.

    Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bunlara ek olarak 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel selfie kamerası ve 3.000 mAh pille donatıldığını belirtelim.

    Nokia 1.3'de microUSB bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Google Asistan tuşu bulunuyor. Akıllı telefon Nisan ayında siyah, mavi ve kum renklerinde satışa sunulacak. Fiyat etiketi 95 euro.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 (Mu E) 1 gün
    Nokia 5.3 de 5.5 -6 inç arasında bir boyut belirleseymiş keşke. (5.5 inç den fazlasına karşıyım) Daha çok fiyat perfonmansa oynayabilirmiş. Mavi rengi oldukça hoş duruyor. Arkadaki tasarımı ön tarafa yansıtamamışlar.Siyah ile Mavi rengi dengelemişler.Bildirim ışığı yan tarafta çizği şeklinde.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün
    5.3 gayet güzel duruyor, keşke türkiyeden çekilmeselerdi.
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 gün
    Android Go cihazlar 2gb ram ile gelse aslında iş yapacakta
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    porsche911gt2 1 gün
    5.3 ün kamera paketi tasarım olarak hoşuma gitti en azından setüstü ocak benzeri modellerden daha iyi görünüyor
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