Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

HMD Global bugün düzenlediği çevrimiçi konferansta Nokia markası altında birkaç yeni akıllı telefon duyurdu. Bunlardan ikisi Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 modelleriydi.

Nokia 5.3 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 5.3 ucuz bir orta sınıf akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Cihaz HD+ çözünürlükte 6.55 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 3/4/6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip.

Tam Boyutta Gör

Arka panelinde 13 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

İlginizi Çekebilir

Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor

Ayrıca Bkz. "İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında"

Temassız ödemeler için NFC desteği sunan akıllı telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Nokia 5.3 satışlarının Nisan ayında başlaması planlanıyor. Cihazın fiyat etiketi ise 189 euro.

Tam Boyutta Gör

Nokia 1.3 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 1.3. düşük seviye cihazlar için tasarlanmış Android 10 (Go Edition) işletim sistemiyle geliyor. Cihazda HD+ çözünürlükte 5.71 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 215 işlemci, 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut.

Tam Boyutta Gör

Bunlara ek olarak 8 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel selfie kamerası ve 3.000 mAh pille donatıldığını belirtelim.

Nokia 1.3'de microUSB bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Google Asistan tuşu bulunuyor. Akıllı telefon Nisan ayında siyah, mavi ve kum renklerinde satışa sunulacak. Fiyat etiketi 95 euro.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.