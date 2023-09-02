Pixel 8 serisinden yeni detaylar: fiziksel SIM desteklenecek, Pro modeli özel bir video moduna sahip olacak

- Pixel 8 serisi fiziksel SIM girişine sahip olacak
- Pixel 8 Pro özel bir video moduna sahip olacak
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Pixel 8 serisi fiziksel SIM girişine sahip olacak
Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 serisinin ABD’de satılan modelleri, fiziksel SIM kart girişine sahip değildi ve yalnızca eSIM formatını destekliyordu. Birçok kullanıcıyı rahatsız eden bu durum, kısa sürede unutulmuştu. Bunun üzerine ABD’de yaşayan Android kullanıcıları, diğer firmaların da benzer bir hamle yapmasından korkmaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialar, Google’ın ABD’de satacağı Pixel 8 modellerinde fiziksel SIM girişine yer vermeyeceğini belirtmişti. Büyük hayal kırıklığına sebep olan bu iddialar, geçtiğimiz günlerde yalanlandı. Wccftech’in kaynaklarına göre ABD’de satılan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro fiziksel SIM girişine yer verecek. İsteyen kullanıcılar ise rahat bir şekilde eSIM teknolojisini kullanabilecek.
Pixel 8 Pro özel bir video moduna sahip olacak
Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun aynı Tensor çip setini kullandığı biliniyor bu nedenle Google’ın bu özelliği yalnızca Pixel 8 Pro’da kullanıma sunması oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Belki de Pixel 8 Pro’da kullanılan sensör, karanlık ortamlarda video çekimini daha kolay bir hale getiriyordur. Ancak altı ayda bir Pixel için yeni özellikler yayınlayan Google, önümüzdeki yıl içerisinde bu özelliği diğer Pixel cihazlarına da getirebilir. 9 CPU çekirdekli Tensor G3’ten güç alan Pixel 8 serisi, ekim ayında tanıtılacak. Cihazın kısa bir süre sonra da satışa sunulması bekleniyor. Umarız Google, büyük bir sürpriz yapar ve Pixel serisini bu yıl ülkemize getirir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.