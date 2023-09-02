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    Pixel 8 serisinden yeni detaylar: fiziksel SIM desteklenecek, Pro modeli özel bir video moduna sahip olacak

    Son yıllarda Pixel serisini tekrar ilgi çekici bir marka haline getiren Googie, serinin yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni iddialar, bu cihazları detaylandırıyor.
    Pixel 8 Pro ile karanlık ortamlarda video çekmek mümkün olacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Google I/O 2023 etkinliğinde duyurulan Pixel 8 serisi, 4 Ekim’de tüm detayları ile birlikte tanıtılacak. Birçok yeniliğe sahip olması beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, tanıtıma haftalar kala tekrar sızıntılara konu oldu. Yeni sızıntılar, ABD’de yaşayan kullanıcıları sevindirecek cinsten.

    Pixel 8 serisi fiziksel SIM girişine sahip olacak

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 serisinin ABD’de satılan modelleri, fiziksel SIM kart girişine sahip değildi ve yalnızca eSIM formatını destekliyordu. Birçok kullanıcıyı rahatsız eden bu durum, kısa sürede unutulmuştu. Bunun üzerine ABD’de yaşayan Android kullanıcıları, diğer firmaların da benzer bir hamle yapmasından korkmaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialar, Google’ın ABD’de satacağı Pixel 8 modellerinde fiziksel SIM girişine yer vermeyeceğini belirtmişti. Büyük hayal kırıklığına sebep olan bu iddialar, geçtiğimiz günlerde yalanlandı. Wccftech’in kaynaklarına göre ABD’de satılan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro fiziksel SIM girişine yer verecek. İsteyen kullanıcılar ise rahat bir şekilde eSIM teknolojisini kullanabilecek.

    Pixel 8 Pro özel bir video moduna sahip olacak

    Pixel 8 Pro ile karanlık ortamlarda video çekmek mümkün olacak Tam Boyutta Gör
    Bazı donanım özellikleri ile standart ve Pro modellerini ayıran Google, Pixel 8 serisinde bir yazılım özelliğini ayıracak. Yine Wccftech tarafından yayınlanan bilgilere göre Pixel 8 Pro, video kaydı için özel bir gece modu sunacak. Geçtiğimiz yıllarda gece fotoğrafçılığını oldukça kolaylaştıran Night Sight (Gece Görüşü), bu sene itibari ile video kaydı için de kullanıma sunulacak.

    Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun aynı Tensor çip setini kullandığı biliniyor bu nedenle Google’ın bu özelliği yalnızca Pixel 8 Pro’da kullanıma sunması oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Belki de Pixel 8 Pro’da kullanılan sensör, karanlık ortamlarda video çekimini daha kolay bir hale getiriyordur. Ancak altı ayda bir Pixel için yeni özellikler yayınlayan Google, önümüzdeki yıl içerisinde bu özelliği diğer Pixel cihazlarına da getirebilir. 9 CPU çekirdekli Tensor G3’ten güç alan Pixel 8 serisi, ekim ayında tanıtılacak. Cihazın kısa bir süre sonra da satışa sunulması bekleniyor. Umarız Google, büyük bir sürpriz yapar ve Pixel serisini bu yıl ülkemize getirir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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