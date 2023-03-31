Hedef ChatGPT: Google Asistan ekipleri bile Bard için çalışacak

Tüm odak Bard
Organizasyonda ve yönetim kadrolarında yapılan isim değişikliklerine odaklanmak yerine bu değişikliklerin amaçlarına odaklanmak daha faydalı. Görünüşe göre Google, elindeki yumurtaların tamamını Bard sepetine koymakta istekli. ChaTGPT ve Bing’in hızlı ilerlemesi düşünüldüğünde Google’ın rekabetin gerisinde kalma gibi bir durumu yok.
Öte yandan Google’ın aşması gereken daha çok yolu var gibi duruyor. Bunlardan en önemlisi gelir modeli. Bing, halihazırda reklam bağlantılarını test etmeye başladığını duyurdu. Ancak Bard’ın mevcut durumu buna pek müsait değil. Zira Bing’ten farklı olarak sorguların cevaplarında herhangi bir bağlantıya atıf yapılmıyor ve sadece “Google It” butonuyla geleneksel aramaya yönlendirme yapılıyor. Bing ise, sorguyu cevaplarken kullandığı kaynakları gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı