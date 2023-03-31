Hedef ChatGPT: Google Asistan ekipleri bile Bard için çalışacak

Tam Boyutta Gör ChatGPT ve Bing’in ardından gelen Bard, gelişimine devam ediyor ve yazılım devinin neredeyse tüm imkanları Bard’a aktarılıyor. Google, şirketin yeni yapay zeka sohbet teknolojisi Bard’a daha fazla odaklanmak için - Asistan olarak adlandırılan - sanal asistan birimini elden geçirirken her iki birimin de yönetimsel alanında değişikliklere gidiyor.

Tüm odak Bard

Organizasyonda ve yönetim kadrolarında yapılan isim değişikliklerine odaklanmak yerine bu değişikliklerin amaçlarına odaklanmak daha faydalı. Görünüşe göre Google, elindeki yumurtaların tamamını Bard sepetine koymakta istekli. ChaTGPT ve Bing’in hızlı ilerlemesi düşünüldüğünde Google’ın rekabetin gerisinde kalma gibi bir durumu yok.

Tam Boyutta Gör Google Asistan, Siri ve Alexa gibi bir sanal dil işleme yazılımı konumunda. Bu araç, Pixel akıllı telefonlardan tüm Android telefonlara, Nest cihazlardan Android Auto platformuna, akıllı saatlerden akıllı TV’lere kadar Google’ın bulunduğu her yerde kullanılabiliyor. Yeni liderlik değişiklikleri gösteriyor ki tıpkı Asistan’da olduğu gibi Bard AI’da benzer şekilde ürünlere entegre edilecek. Google böylece büyük bir ekosisteme sahip olmuş olacak.

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Öte yandan Google’ın aşması gereken daha çok yolu var gibi duruyor. Bunlardan en önemlisi gelir modeli. Bing, halihazırda reklam bağlantılarını test etmeye başladığını duyurdu. Ancak Bard’ın mevcut durumu buna pek müsait değil. Zira Bing’ten farklı olarak sorguların cevaplarında herhangi bir bağlantıya atıf yapılmıyor ve sadece “Google It” butonuyla geleneksel aramaya yönlendirme yapılıyor. Bing ise, sorguyu cevaplarken kullandığı kaynakları gösteriyor.

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Google, ChatGPT’yi yenmek için tüm odağını Bard’a çevirdi