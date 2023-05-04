Google Chrome 113 sürümü yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Google Chrome, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bugün Google, video konferans görüşmeleri için daha hızlı AV1 video kodlaması, varsayılan olarak WebGPU desteği ile dikkat çeken Chrome 113 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Google Chrome 113 sürümü yayınlandı

Chrome 113'teki en önemli gelişme, WebGPU desteği diyebiliriz. Bilmeyenler için bu özellik, GPU üzerinden web sayfalarının daha gelişmiş 3D içerik görüntülemesine ve cihazdaki makine öğrenimi algoritmalarını hızlandırmasına olanak tanıyor. Yeni güncelleme, 15 ek güvenlik düzeltmesi de dahil olmak üzere Linux, macOS ve Windows platformlarında kullanıma sunuldu. İşte yeni güncelleme ile sunulan tüm yenilikler:

Daha Hızlı AV1 Video Kodlama Chrome 113, CPU tabanlı AV1 video kodlamasını önemli ölçüde hızlandıran entegre libaom 3.6 sürümü sunuyor. Daha hızlı ve daha verimli video konferans görüşmeleri ile tüm WebRTC uygulamalarına fayda sağlayacak.

CSS Medya Özellikleri CSS overflow-inline, overflow-block ve CSS'de yenilikler

Doğrusal Hareket Hızlandırma İşlevi Chrome 113, artık birden fazla nokta arasında doğrusal interpolasyon yapılabilmesini sağlayan linear() kolaylaştırma işlevi sunuyor.

CSS image-set() desteği Tarayıcı artık, çeşitli görüntü seçeneklerini belirtmek için bir tür olarak CSS image-set() özelliğini destekliyor.

WebGPU Varsayılan Olarak Etkin WebGL'nin yerine geçen WebGPU, Chrome 113'te varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu, webde yüksek kaliteli 3D grafikler için geliştirilmiş performans sağlayarak, oyuncular ve diğer kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme sunuyor.



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Bu bilgilerin ışığında Chrome 113, kullanıcılar için daha hızlı ve verimli video konferans görüşmeleri, CSS medya özelliklerine daha iyi destek ve WebGPU ile geliştirilmiş 3D grafik performansına odaklanıyor diyebiliriz.

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Google Chrome 113 sürümü yayınlandı: İşte yenilikler