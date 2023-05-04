Google artık şifre dönemini kaldırıyor

Uzun süredir kullanıcıların yanlarında bulunan cihazları veya cihazlardaki uygulamaları daha güvenli bir giriş için kullanmaya çalışan Google, bu hafta şifre yerine kullanabileceğiniz geçiş anahtarlarını devreye sokuyor.

Google geçiş anahtarları

Google Passkey veya Google geçiş anahtarları diyebileceğimiz yeni çözüm telefonunuzda kullandığınız ekran kilidi şifresi, parmak izi okuyucusu, yüz tanıma veya kendinize ait donanım güvenlik anahtarı gibi yöntemlerle Google hesabınıza giriş yapmanızı sağlıyor.

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Bu yöntemler siber saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu için SMS gibi tek kullanımlık şifrelerin yerine tercih edilebilecek. Kullanıcılar ilgili sayfada otomatik oluşturulmuş şifre anahtarlarını görebilecek ve ekleme yapabilecekler. Bu noktada ekran kilidi şifresinin güçlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Google normalde hesabınıza giriş yaparken kullandığınız Android cihazlara bir onay ekranı göndermekteydi. Bu da ikinci alternatifiniz olacak. Ayrıca Docusign, Kayak, PayPal, Shopify gibi pek çok siteye Google hesabı yanında Passkey girişi seçeneği de sunuluyor.

Google Passkey

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