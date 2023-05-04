Google artık şifre dönemini kaldırıyor

Google geçiş anahtarları
Google Passkey veya Google geçiş anahtarları diyebileceğimiz yeni çözüm telefonunuzda kullandığınız ekran kilidi şifresi, parmak izi okuyucusu, yüz tanıma veya kendinize ait donanım güvenlik anahtarı gibi yöntemlerle Google hesabınıza giriş yapmanızı sağlıyor.
Bu yöntemler siber saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu için SMS gibi tek kullanımlık şifrelerin yerine tercih edilebilecek. Kullanıcılar ilgili sayfada otomatik oluşturulmuş şifre anahtarlarını görebilecek ve ekleme yapabilecekler. Bu noktada ekran kilidi şifresinin güçlendirilmesi tavsiye ediliyor.
Google normalde hesabınıza giriş yaparken kullandığınız Android cihazlara bir onay ekranı göndermekteydi. Bu da ikinci alternatifiniz olacak. Ayrıca Docusign, Kayak, PayPal, Shopify gibi pek çok siteye Google hesabı yanında Passkey girişi seçeneği de sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah