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    Google artık şifre dönemini kaldırıyor

    Google Passkey veya Google geçiş anahtarları diyebileceğimiz yeni çözüm sitelere şifre girmek yerine telefonunuzda kullandığınız güvenlik yöntemlerini belirlemenizi sağlıyor.
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    Google
    Uzun süredir kullanıcıların yanlarında bulunan cihazları veya cihazlardaki uygulamaları daha güvenli bir giriş için kullanmaya çalışan Google, bu hafta şifre yerine kullanabileceğiniz geçiş anahtarlarını devreye sokuyor.

    Google geçiş anahtarları

    Google Passkey veya Google geçiş anahtarları diyebileceğimiz yeni çözüm telefonunuzda kullandığınız ekran kilidi şifresi, parmak izi okuyucusu, yüz tanıma veya kendinize ait donanım güvenlik anahtarı gibi yöntemlerle Google hesabınıza giriş yapmanızı sağlıyor.

    Bu yöntemler siber saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu için SMS gibi tek kullanımlık şifrelerin yerine tercih edilebilecek. Kullanıcılar ilgili sayfada otomatik oluşturulmuş şifre anahtarlarını görebilecek ve ekleme yapabilecekler. Bu noktada ekran kilidi şifresinin güçlendirilmesi tavsiye ediliyor.

    Google normalde hesabınıza giriş yaparken kullandığınız Android cihazlara bir onay ekranı göndermekteydi. Bu da ikinci alternatifiniz olacak. Ayrıca Docusign, Kayak, PayPal, Shopify gibi pek çok siteye Google hesabı yanında Passkey girişi seçeneği de sunuluyor.

    Google Passkey

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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