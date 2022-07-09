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    Apple'ın yeni bir teknoloji patenti ortaya çıktı: Trafik kazalarını önleyebilir

    Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olacak yeni bir teknoloji patenti ortaya çıktı. Yeni patent AirPods modellerinde kullanılabilir. 
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    Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı: Trafik kazalarını önleyebilir
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    iPhone 14 serisi hakkında çalışmalarını sürdüren ve farklı teknolojilere imza atan Apple, yakında yeni özellikler ile güncellenen AirPods Pro 2 kulaklığını piyasaya sürecek. Şimdi de AirPods'lara ait olduğu düşünülen yeni bir teknoloji patenti ortaya çıktı.

    Tehlikeli ortamlarda güvenliği arttıracak

    Slashgear tarafından paylaşılanlara göre Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) sunulan yeni patent, çevresel etkiler konusunda AirPods kullanıcılarının haberdar edilmesini sağlayacak bir Contextual Audio (Bağlamsal Ses) sistemini içeriyor. 

    Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı: Trafik kazalarını önleyebilir
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    Bununla birlikte AirPods modelleri, tehlikeli ortamlar, şantiyeler ve eğitim tesislerinde yaşanabilecek durumlara karşı ses seviyesini otomatik olarak değiştirebilecek ve gereken durumlarda iPhone veya Apple Watch'tabulunan alarm sesini çalacak.

    Ayrıca kullanıcının gövde pozisyonunu izlemek ve uygun eylemi gerçekleştirmek için iPhone veya Apple Watch ile birlikte çalışacak özel bir sensöre de atıfta bulunan patent, Apple cihazlar tarafından toplanan GPS ve diğer sensör bilgileri ile kullanıcının yolculuk yönü ve hızının tespit edilmesini sağlayacak. Böylece kullanıcılar, yaklaşan tehlikeler konusunda hızlı bir şekilde uyarılmış olacak. 

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 20 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 20 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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