Apple'ın yeni bir teknoloji patenti ortaya çıktı: Trafik kazalarını önleyebilir

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iPhone 14 serisi hakkında çalışmalarını sürdüren ve farklı teknolojilere imza atan Apple, yakında yeni özellikler ile güncellenen AirPods Pro 2 kulaklığını piyasaya sürecek. Şimdi de AirPods'lara ait olduğu düşünülen yeni bir teknoloji patenti ortaya çıktı.

Tehlikeli ortamlarda güvenliği arttıracak

Slashgear tarafından paylaşılanlara göre Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) sunulan yeni patent, çevresel etkiler konusunda AirPods kullanıcılarının haberdar edilmesini sağlayacak bir Contextual Audio (Bağlamsal Ses) sistemini içeriyor.

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Bununla birlikte AirPods modelleri, tehlikeli ortamlar, şantiyeler ve eğitim tesislerinde yaşanabilecek durumlara karşı ses seviyesini otomatik olarak değiştirebilecek ve gereken durumlarda iPhone veya Apple Watch'tabulunan alarm sesini çalacak.

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Ayrıca kullanıcının gövde pozisyonunu izlemek ve uygun eylemi gerçekleştirmek için iPhone veya Apple Watch ile birlikte çalışacak özel bir sensöre de atıfta bulunan patent, Apple cihazlar tarafından toplanan GPS ve diğer sensör bilgileri ile kullanıcının yolculuk yönü ve hızının tespit edilmesini sağlayacak. Böylece kullanıcılar, yaklaşan tehlikeler konusunda hızlı bir şekilde uyarılmış olacak.

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