Tam Boyutta Gör Google, Nisan ayında yapay zeka Gemini'ye erişimi kolaylaştıran özelliği test etmeye başladı. Yeni işlev, Chrome Canary beta sürümünde tespit edildi ve çok geçmeden resmî duyurunun gelmesiyle tüm kullanıcılara açıldı.

Gemini, yanıtları daha hızlı verecek: İşte yeni gelecek özellik 1 hf. önce eklendi

Yeni özellik, kullanıcıların adres çubuğuna @ yazıp Gemini ile sohbet’i seçip ardından bir istem girerek Google’ın yapay zekasıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor.

Chrome 124 sürümünden önce tarayıcının adres çubuğuna @ işareti yazıldığında geçmiş, sekmeler ve yer işaretleri içinde arama yapılabiliyordu. Bu kısayollara Gemini ile sohbet eklendi. Artık @ yazıldığında ilk olarak Gemini ile sohbeti başlatmak için kısayol çıkıyor; tıklayıp komut girildiğinde gemini.google.com sayfası üzerinden yanıt gösteriliyor. Birkaç kullanımdan sonra adres çubuğunda Gemini ile sohbet yerine sadece Gemini çıkıyor. Bu özellik, Mac, Windows ve ChromeOS’ta kullanılabiliyor.

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Gemini'ye artık Chrome'un adres çubuğundan erişilebiliyor