Gemini'ye artık Chrome'un adres çubuğundan erişilebiliyor

Yeni özellik, kullanıcıların adres çubuğuna @ yazıp Gemini ile sohbet’i seçip ardından bir istem girerek Google’ın yapay zekasıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor.
Chrome 124 sürümünden önce tarayıcının adres çubuğuna @ işareti yazıldığında geçmiş, sekmeler ve yer işaretleri içinde arama yapılabiliyordu. Bu kısayollara Gemini ile sohbet eklendi. Artık @ yazıldığında ilk olarak Gemini ile sohbeti başlatmak için kısayol çıkıyor; tıklayıp komut girildiğinde gemini.google.com sayfası üzerinden yanıt gösteriliyor. Birkaç kullanımdan sonra adres çubuğunda Gemini ile sohbet yerine sadece Gemini çıkıyor. Bu özellik, Mac, Windows ve ChromeOS’ta kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.