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    Google Chrome’a sonunda okuma modu geliyor ancak diğerlerinden daha farklı

    Google Chrome, tarayıcı pazarının tartışmasız tek hakimi konumundayken kullanıcıların uzunca bir süredir istediği okuma modunu nihayet getiriyor ancak alışık olunandan daha farklı bir şekilde.
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    Google Chrome’a okuma modu geldi ancak diğerlerinden daha farklı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar uzun süredir Chrome’a bir okuma modunun gelmesini beklerken Google, bu sesleri duydu ve sonunda özelliği tarayıcıya ekliyor. Diğer tarayıcılarda olduğu gibi bu mod, videolar ve reklamlar gibi dikkat dağıtıcı unsurları kaldırarak web sayfalarını okumayı kolaylaştırıyor ancak Chrome bunu biraz daha farklı bir şekilde yapıyor.

    Chrome için okuma modu dönemi

    Opera gibi okuma moduna sahip olan tarayıcılar, istenilen web sayfasının tamamını okumaya uygun hale dönüştürüyor. Ancak Chrome okuma modu, bunu sağ tarafta açılan bir yan panel vasıtasıyla yapıyor. Bu panel aracılığıyla özelleştirmeler de yapılabiliyor. Chrome masaüstü tarayıcısı ve ChromeOS için resmi olarak duyurulan okuma modunda kullanıcılar, metnin aralık, yazı tipi boyutu, yazı tipi ve renkler gibi farklı yönlerini özelleştirebilecek. Bunun yanına panelin kendisinin de boyutu değiştirilebilirken arka plan renkleri de düzenlenebiliyor.

    Google, okuma modunu orijinal web sayfasının yanında ayrı bir panel haline getirerek kullanıcılara hem sade bir metin sunuyor hem de okuma modu etkinleştirildiğinde reklam göstermeye de devam ediyor. Google bu duyuruyu BETT 2023 kapsamında yaptı. Yazılım devi ayrıca daha büyük ekranlı, daha fazla depolama alanına ve daha uzun pil ömrüne sahip 13 yeni Chromebook'u da piyasaya sürdü. Bunlar arasında Acer Chromebook Vero 712, ASUS Chromebook CR11 Flip ve Lenovo 100e Chromebook Gen 4 gibi modeller yer alıyor.

    Bu arada söylemeyi unutmayalım, Chrome için okuma modu 24 Mayıs 2023'te piyasaya sürülecek olan Chrome 114 ile gelecek. Ek olarak geleneksel bir okuma modu Chroma ayarlarında gizli durumda. Özelliği aktifleştirmek için tarayıcınızın adres çubuğuna "chrome://flags/#enable-reader-mode" yazmanız ve ilgili özelliği etkinleştirmeniz yeterli. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda her hangi bir siteyideyken adres çubuğunda okuma modu simgesi belirecektir.

    Kaynakça https://blog.google/outreach-initiatives/education/chromebook-updates-2023/ https://www.techspot.com/news/98133-google-announces-reading-mode-chrome-unlike-any-other.html
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    M
    makine26 23 saat önce

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