Google, Chrome'da seçili metne özel çeviri üzerinde çalışıyor

Google Chrome, seçilen metni çevirme yeteneği üzerinde çalışıyor. Reddit'te Leopeva64 tarafından tespit edilen özelliğe göre teknoloji devi, kullanıcıların artık tarayıcıda bir web sayfasının tamamı yerine seçili bir metni çevirebilmesi için yeni bir yeteneği test ediyor.
Seçili metne özel çeviri
Chrome'da yerleşik olarak çeviri bulunuyor ancak bu, belirli bir bölüm yerine sayfanın tamamını çeviriyor. Özellik, bir dili çevirirken iyi sonuçlar verse de sayfada başka dillerde bölümler bulunuyorsa ideal sonuçlar göstermiyor.
Google artık Chrome tarayıcısında bir sayfada yer alan farklı dillerdeki bölümleri çevirmeye olanak tanıyacak. Kullanıcılar, sayfadaki belirli bir bölümü seçili hale getirip sağ tıkladıklarında seçilen metine özel çeviri seçeneklerine ulaşabilecek.
Özellik, en son Chrome Canary güncellemesinde yayında görünüyor ancak Google'ın özelliği kararlı bir yapıyla geniş kullanım için tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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