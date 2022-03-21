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    Chrome OS'a değişken yenileme hızı desteği geliyor

    Geçtiğimiz haftalarda daha hızlı masaüstü oluşturma ve gelişmiş kullanım özellikleri ile Chrome OS 99'u duyuran Google, cihazlara VRR desteği getirmeye hazırlanıyor.
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    Google, Chrome OS'a değişken yenileme hızı desteği getiriyor
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    Dizüstü ve tablet cihazlarda kullanılan Chrome OS işletim sistemini geliştirmeyi sürdüren Google, günümüzde birçok akıllı cihazda karşımıza çıkan Değişken Yenileme Hızları (VRR) desteğini Chrome OS’a getirmeye hazırlanıyor.

    Oyun odaklı modeller duyurulabilir

    Chrome OS geliştirme kanallarında ilk olarak Kevin Tofel tarafından fark edilen yeni özellik, bilindiği üzere ekran yenileme hızını görüntülerin kare sayısı ile senkronize ederek ekran yırtılmalarının önüne geçilmesini sağlıyor. Şirketin tablet sektöründe yüksek yenileme hızları sunan Apple ve Samsung gibi markalar ile rekabet ettiği düşünüldüğünde, yeni desteğin kullanıcılarına çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca geçtiğimiz hafta ChromeBook cihazlara Steam desteğinin ekleneceğini duyuran Google’ın oyun odaklı üç model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bununla beraber şirketin VRR özelliğini test etmeye başlaması, yeni modellerin daha yüksek yenileme hızları sunacağına işaret ediyor olabilir.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 50 dakika önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 14 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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