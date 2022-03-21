Chrome OS'a değişken yenileme hızı desteği geliyor

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Dizüstü ve tablet cihazlarda kullanılan Chrome OS işletim sistemini geliştirmeyi sürdüren Google, günümüzde birçok akıllı cihazda karşımıza çıkan Değişken Yenileme Hızları (VRR) desteğini Chrome OS’a getirmeye hazırlanıyor.

Oyun odaklı modeller duyurulabilir

Chrome OS geliştirme kanallarında ilk olarak Kevin Tofel tarafından fark edilen yeni özellik, bilindiği üzere ekran yenileme hızını görüntülerin kare sayısı ile senkronize ederek ekran yırtılmalarının önüne geçilmesini sağlıyor. Şirketin tablet sektöründe yüksek yenileme hızları sunan Apple ve Samsung gibi markalar ile rekabet ettiği düşünüldüğünde, yeni desteğin kullanıcılarına çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca geçtiğimiz hafta ChromeBook cihazlara Steam desteğinin ekleneceğini duyuran Google’ın oyun odaklı üç model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bununla beraber şirketin VRR özelliğini test etmeye başlaması, yeni modellerin daha yüksek yenileme hızları sunacağına işaret ediyor olabilir.

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