Chrome OS 99, daha hızlı masaüstü oluşturma ve gelişmiş avuç içi reddetmeyle kullanıma sunuldu

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Dört haftalık sürüm döngüsüne sahip olan Chrome OS'un yeni sürümü yayınladı. Google, Chrome OS 99 ile birkaç yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Teknoloji devi, işletim sisteminin yeni sürümüyle dokunmatik ekranlı cihazlarda avuç içi reddetme performansını iyileştiriyor.

Chrome OS 99 yayında

Chrome OS 99 ile kullanıcılar, Genel Bakış modundayken yeni bir masaüstü oluşturmak için bir pencereyi ekranın üstüne sürükleyebilecek. Yeni sürümle Nearby Share'a, arka planda tarama özelliği ekleyerek Chromebook'un yakındaki biri paylaşımda bulunduğunda kullanıcıya haber vermesine olanak tanıyor.

Chrome OS, otomatik güncellemeleri kapatmaya izin verecek 1 gün önce eklendi

Teknoloji devi, Chrome OS 99'la Dosyalar uygulamasını Sistem Web Uygulaması(SWA) olarak kullanıma sundu. Google ayrıca birkaç güvenlik iyileştirmesi sunmakla beraber kullanıcıların yeni sorunlar bulması halinde Chrome menüsündeki 'Sorun bildir...' seçeneğinden geri bildirim göndermesini istiyor.

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