Chrome OS 99, daha hızlı masaüstü oluşturma ve gelişmiş avuç içi reddetmeyle kullanıma sunuldu

Dört haftalık sürüm döngüsüne sahip olan Chrome OS'un yeni sürümü yayınladı. Google, Chrome OS 99 ile birkaç yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Teknoloji devi, işletim sisteminin yeni sürümüyle dokunmatik ekranlı cihazlarda avuç içi reddetme performansını iyileştiriyor.
Chrome OS 99 yayında
Chrome OS 99 ile kullanıcılar, Genel Bakış modundayken yeni bir masaüstü oluşturmak için bir pencereyi ekranın üstüne sürükleyebilecek. Yeni sürümle Nearby Share'a, arka planda tarama özelliği ekleyerek Chromebook'un yakındaki biri paylaşımda bulunduğunda kullanıcıya haber vermesine olanak tanıyor.
Teknoloji devi, Chrome OS 99'la Dosyalar uygulamasını Sistem Web Uygulaması(SWA) olarak kullanıma sundu. Google ayrıca birkaç güvenlik iyileştirmesi sunmakla beraber kullanıcıların yeni sorunlar bulması halinde Chrome menüsündeki 'Sorun bildir...' seçeneğinden geri bildirim göndermesini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..