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    Telefon karıştırmayı sevenlere kötü haber! Google Chrome sekmelerine parmak izi kilidi geldi

    Google Chrome'un Android uygulamasına parmak izi kilidi eklendi. Peki Google Chrome'a parmak izi nasıl eklenir? İşte yapmanız gerekenler:                        
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    Google Chrome parmak izi nasıl eklenir?
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    Google Chrome'un Android uygulamasına, gizli modu daha da gizli hale getiren yeni bir özellik eklendi. Öyle ki artık gizli sekmelere girişlerde parmak izi doğrulaması kullanılabiliyor.

    Gizli sekmeler için parmak izi kilidi

    Parmak izi kilidi doğrulamasıyla birlikte, Chrome'dan çıktığınız an gizli sekmeler kilitleniyor. Tarayıcıya tekrar girip gizli sekmeleri açmak istediğinizde ise parmak izi doğrulaması isteniyor. Böylece gizli sekmelerde açık bıraktığınız web siteleri, artık başkaları tarafından görüntülenemiyor. Parmak izi sensörü bulunmayan telefonlarda, gizli sekmeleri PIN ile de kilitlemek mümkün.

    Chrome parmak izi kilidi nasıl açılır?

    Google, parmak izi kilidi özelliğini aşamalı olarak kullanıma sunmaya başladı. Google Chrome parmak izi kilidini aktifleştirmek için ise Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Gizli sekmeleri kilitle seçeneğini aktif edebilirsiniz.

    Gizli sekmeler için parmak izi kilidi, uzunca bir süredir Chrome iOS uygulamasında bulunuyordu. iOS kullanıcıları da yukarıdaki adımları izleyerek parmak izi kilidini aktif edebilir.

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