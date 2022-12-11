Şifreler tarih mi oluyor? Google Chrome passkey desteği kazandı

Google nihayet Chrome’un RAM tüketimini çözüyor 1 gün önce eklendi

Passkey (Geçiş anahtarı) nedir?

Geçiş anahtarları, iki faktörlü kimlik doğrulama ve Google’ın parola yöneticisi gibi kullanıcıların hesaplarını güvende tutmalarının bir başka yolu. Diğer güvenlik faktörlerinden farklı olarak geçiş anahtarlarının sızdırılma riski yok, sunucuda veri ihlali olması durumunda oturum açma bilgileri güvende. Kullanıcıları kimlik avı saldırılarına karşı da koruyabilen geçiş anahtarı, parolalara göre daha güvenli bir alternatif.

Kullanıcılar, geçiş anahtarlarıyla iPhone veya Android telefonlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapabiliyor ve web sitelerine parolasız giriş yapabiliyor. iOS ve Android’in yeni sürümlerinde, geçiş anahtarlarını destekleyen sitelere giren kullanıcılar, güvenilir bir cihazda biyometrik kimlik doğrulamayı kullanarak kimlik doğrulama adımını geçebiliyor. Passkey desteğinin Chrome Android uygulamasını da geleceği söylendi.

Kullanıcı, bilgisayardan bir siteye girdiğinde, yakınındaki mobil cihazla QR kodu okutarak geçiş anahtarını kullanabiliyor. Siteyle sadece güvenli bir şekilde oluşturulmuş bir kod alışverişi olduğundan, şifrenin aksine sızdırılma riski olmuyor.

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