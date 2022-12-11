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    Şifreler tarih mi oluyor? Google Chrome passkey desteği kazandı

    Google, Chrome tarayıcısına geçiş anahtarlarını ekledi. M108 güncellemesiyle gelen passkey ile Google Chrome’da da şifresiz giriş dönemi başladı.                
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    google chrome passkey (geçiş anahtarı) Tam Boyutta Gör
    Google’ın Chromium Blog gönderisine göre, şifrenin sonuna getirecek passkey (geçiş anahtarı) desteği M108 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulmaya başladı.

    Passkey (Geçiş anahtarı) nedir?

    Geçiş anahtarları, iki faktörlü kimlik doğrulama ve Google’ın parola yöneticisi gibi kullanıcıların hesaplarını güvende tutmalarının bir başka yolu. Diğer güvenlik faktörlerinden farklı olarak geçiş anahtarlarının sızdırılma riski yok, sunucuda veri ihlali olması durumunda oturum açma bilgileri güvende. Kullanıcıları kimlik avı saldırılarına karşı da koruyabilen geçiş anahtarı, parolalara göre daha güvenli bir alternatif.

    Kullanıcılar, geçiş anahtarlarıyla iPhone veya Android telefonlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapabiliyor ve web sitelerine parolasız giriş yapabiliyor. iOS ve Android’in yeni sürümlerinde, geçiş anahtarlarını destekleyen sitelere giren kullanıcılar, güvenilir bir cihazda biyometrik kimlik doğrulamayı kullanarak kimlik doğrulama adımını geçebiliyor. Passkey desteğinin Chrome Android uygulamasını da geleceği söylendi.

    Kullanıcı, bilgisayardan bir siteye girdiğinde, yakınındaki mobil cihazla QR kodu okutarak geçiş anahtarını kullanabiliyor. Siteyle sadece güvenli bir şekilde oluşturulmuş bir kod alışverişi olduğundan, şifrenin aksine sızdırılma riski olmuyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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