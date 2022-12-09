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    Google nihayet Chrome’un RAM tüketimini çözüyor: İki yeni özellik eklendi

    Ne kadar güçlü bir sisteme sahip olsanız da zaman zaman Google Chrome’un inanılmaz RAM tüketimiyle karşılaşmışsınızdır. Google, getirdiği iki özellik ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.
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    Google nihayet Chrome’un RAM tüketimini çözüyor Tam Boyutta Gör
    Işın izlemeli video oyunlarını veya kripto para birimi madenciliğini unutun; bazen, PC'de yapabileceğiniz en zor görevlerden biri Chrome'u çalıştırmak. Görünüşe göre Google, Chrome'un kaynağa aç olan yapısının farkında. Google, Chrome tarayıcı için Windows, macOS ve ChromeOS'ta, tarayıcınızın daha sınırlı makinelerde biraz daha iyi çalışmasını sağlamayı uman Bellek Tasarrufu (Memory Saver) ve Enerji Tasarrufu (Energy Saver) olmak üzere iki yeni özelliği kullanıma alıyor.

    Google Chrome'un RAM açlığı bitecek

    chrome bellek tasarrufu Tam Boyutta Gör
    Bellek Tasarrufu, istediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz bir mod olarak karşımıza çıkıyor ve Google, bu özellik sayesinde arka plan sekmelerini RAM'den atarak "yüzde 40 daha az bellek" kullanacağını söylüyor.
    chrome Tam Boyutta Gör
    Google, "etkin olmayan sekmeler ihtiyacınız olduğunda yeniden yüklenecek" diyor. Bu özellik bazı durumlarda kullanıcıyı zarar sokabilir, dolayısıyla eğer bu özellik açıksa sekme üzerinde yaptığınız işi kaydetmek önemli olabilir. Ancak ayarlardan Bellek Tasarrufu özelliğine gelip “Bu siteleri her zaman aktif tut” kısmından arka plana alınıp yeniden yüklenmesini istemediğiniz siteleri eklemeniz mümkün.

    Eğer halihazırda Bellek Tasarrufu modunu kullanmak istiyorsanız, tarayıcınızın URL kısmına "chrome://flags/#high-efficiency-mode-available" yazıp özelliği aktifleştirebilirsiniz.

    google chrome Tam Boyutta Gör
    Bir diğer özellik Enerji Tasarrufu ise daha otomatik bir şekilde çalışıyor. Bu, dizüstü bilgisayarınızın pil seviyesi yüzde 20'ye ulaştığında aktifleşiyor. Google bu özellik için "Chrome, animasyonlu ve videolu web siteleri için arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak pil tasarrufu sağlayacak" diyor. Eğer isterseniz bu özelliği de ayarlardan kapatmak mümkün. Google, her iki özelliğin de "önümüzdeki birkaç hafta içinde Windows, macOS ve ChromeOS için küresel olarak" kullanıma sunulacağını söylüyor.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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