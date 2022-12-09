Google nihayet Chrome’un RAM tüketimini çözüyor: İki yeni özellik eklendi

Ne kadar güçlü bir sisteme sahip olsanız da zaman zaman Google Chrome’un inanılmaz RAM tüketimiyle karşılaşmışsınızdır. Google, getirdiği iki özellik ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.