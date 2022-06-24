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Google Chrome masaüstü, iOS ve Android platformlarının hepsine farklı tasarımlar ve farklı özellikler sunuyordu. Şimdi artık bu platformlar birbirine daha yakın. İşte Google Chrome'un iOS sürümüne gelen büyük güncellemenin detayları.

Google Chrome arayüzüne sürükle ve bırak özelliği geliyor 2 gün önce eklendi

Google Chrome'un iOS sürümüne Gelişmiş Güvenli Tarama özelliği geldi

Google Chrome Android ve masaüstü versiyonlarında şimdiye kadar Gelişmiş Güvenli Tarama özelliği sundu. Şimdi bu özellik Google Chrome'un iOS sürümüne de geldi. Bu özellik sayesinde standart korumaya göre daha güvenli arama sonuçları sunacak olan Google Chrome, istenmeyen indirmelerin de önüne geçecek.

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Öte yandan arama çubuğuna "Tarama verilerini temizle", "Gizli sekmeyi aç" ve "Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak ayarla" gibi aramalar yazdığınızda bu işlemler kısayol olarak karşınıza çıkacak. Makine öğrenimi ile yabancı sayfalara girdiğinizda sayfanın sizin dilinize çevrilip çevrilmeyeceğine de otomatik olarak karar verecek olan Google Chrome, arka planda yinelenen yeni sekme sayfalarını da kapatacak.

Yine bu güncelleme ile iCalendar (iCal) dosyalarını indirmenize ve takviminize eklemenize olanak sağlayan Chrome, çoğu yerdeki tasarım değişikliklerini kullanıcıların isteğine göre düzenledi. Son olarak sayfanın sağ alt köşesindeki üç noktalı menüye de geliştirmeler getiren Google, tabiki bu büyük güncellemede performans ve kararlılık iyileştirmelerine de yer veriyor.

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Google Chrome'un iOS uygulamasına büyük bir güncelleme geldi