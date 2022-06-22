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Google bir süredir Chrome'un indirme arayüzüne yenilikler getirmek için çalışıyor. Görünüşe göre ilk haber dosyaların sürüklenmesi ile alakalı. Google Chrome'da indirmeler artık sürükle ve bırak yöntemi ile taşınabilecek.

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Google Chrome'dan indirilenleri sürükleyerek istediğiniz yere taşıyabileceksiniz

Google Chrome'un indirme menüsüne yıllar sonra beklenilen özellik ekleniyor. Sürükle ve bırak özelliğini aktif hale getiren Google Chrome, artık indirmeleri istediğiniz yere kolayca taşımanıza olanak verecek. Yeni güncelleme ile indirme menüsünü açtığınızda istediğiniz dosyayı tutup sürükleyebiliyorsunuz.

Bu sayede dosyaları istediğiniz yere kolayca taşımanıza olanak sağlayan Google Chrome, aynı zamanda bu görselleri Photoshop gibi uygulamalara taşımanıza da izin veriyor. Henüz tüm Chrome sürümlerinde paylaşılmayan bu özellik yakında tüm sürümlerde aktif olacak. Tabi bu da Chrome'u daha kullanılabilir ve tercih edilebilir bir tarayıcı yapacak.

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Google Chrome arayüzüne sürükle ve bırak özelliği geliyor