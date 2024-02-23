Windows Fotoğraflar'a yapay zekalı silgi özelliği geldi

Görünüşe göre fotoğraflardaki bazı kısımları yapay zeka ile sihirli bir şekilde silebilme özelliği sadece Google ve Samsung’a özel değil. Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte “Generative erase” özelliğinin yakında Windows’a geleceğini duyurdu. Fotoğraflar uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğrafta istemedikleri kısmı seçip silebilecekler.
Windows Fotoğraflar daha da zekileşti
Windows Fotoğraflar uzun zamandır bir görüntünün bazı kısımlarını sizin için kaldırabilen bir Spot Fix aracına sahip olsa da yeni “Generative erase” bu özelliğin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni araç, arka plandaki seyirciler veya dağınıklık gibi daha büyük nesneler bir görüntüden kaldırıldığında bile daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyuyor. Hemen üstteki GIF’te özelliğin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz.
Ancak bu araçlar şimdilik Windows Insider'lar için mevcut durumda. İlerleyen güncellemelerle bu özellik son kullanıcılara gelecektir. Microsoft ayrıca yapay zeka ile değiştirilmiş görsellerde görünmez bir filigran veya meta verilerinde değişiklikler yapıp yapmadığını belirtmiyor.Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/02/22/windows-photos-gets-generative-erase-and-recent-ai-editing-features-now-available-on-arm64-devices-and-windows-10/ https://www.theverge.com/24080574/windows-photos-generative-erase-10-11-arm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.