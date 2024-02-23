Görünüşe göre fotoğraflardaki bazı kısımları yapay zeka ile sihirli bir şekilde silebilme özelliği sadece Google ve Samsung’a özel değil. Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte “Generative erase” özelliğinin yakında Windows’a geleceğini duyurdu. Fotoğraflar uygulamasına eklenecek olan özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğrafta istemedikleri kısmı seçip silebilecekler.

Windows Fotoğraflar daha da zekileşti

Windows Fotoğraflar uzun zamandır bir görüntünün bazı kısımlarını sizin için kaldırabilen bir Spot Fix aracına sahip olsa da yeni “Generative erase” bu özelliğin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni araç, arka plandaki seyirciler veya dağınıklık gibi daha büyük nesneler bir görüntüden kaldırıldığında bile daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyuyor. Hemen üstteki GIF’te özelliğin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Microsoft, bunu yalnızca Windows 11'e sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Windows 11 ARM64 cihazlara ve Windows 10'a da getiriyor. Ek olarak Fotoğraflar uygulamasındaki tüm AI düzenleme özelliklerinin Windows 10'a da geleceği açıklandı. Bunlar arasında arka plan kaldırma özelliği de bulunuyor.

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Ancak bu araçlar şimdilik Windows Insider'lar için mevcut durumda. İlerleyen güncellemelerle bu özellik son kullanıcılara gelecektir. Microsoft ayrıca yapay zeka ile değiştirilmiş görsellerde görünmez bir filigran veya meta verilerinde değişiklikler yapıp yapmadığını belirtmiyor.

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Windows Fotoğraflar'a yapay zekalı silgi özelliği geldi