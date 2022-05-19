Google’ın yeni yapay zekâsı ile iş görüşmelerine hazırlık yapabilirsiniz

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Geçtiğimiz yıllar içerisinde Google, ABD başta olmak üzere dünya genelinde insanları teknoloji ve bilgisayar işlerinde eğitmek istiyor. Bu bağlamda birçok sertifika programı ve kurs başlatan Google, şimdi bir sonraki aşama için çalışıyor.

Yapay zekâ ile iş görüşmelerine hazırlanabilirsiniz

Teknoloji rollerine daha çok insan eğitmek isteyen Google, Interview Warmup aracını duyurdu. Bu araç ile yapay zeka yardımı ile iş görüşmelerine hazırlanabileceksiniz. Site, “biraz kendinizden bahsedin” gibi standart iş görüşmeleri soruları soruyor ve cevaplarınızı analiz ediyor. Cevaplar hem ses kaydı hem de metin olarak girilebiliyor. Araç daha sonra cevaplarınızı analiz ediyor ve neler üzerine çalışmanız gerektiğini belirtiyor. Fazla kullandığınız kelimelere karşı uyarı veya az konuştuğunuz konular hakkında uyarı alabiliyorsunuz.

Interview Warmup, Google’ın Career Certificates programındakilere odaklı kurulmuş ve mezunları işe yerleştirmede bir araç olarak kullanıma sunuluyor. Program, şimdilik yalnızca ABD’de kullanıma sunulmuş durumda ancak yakın zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa’da da boy gösterebilir.

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