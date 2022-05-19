Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google’ın yeni yapay zekâsı ile iş görüşmelerine hazırlık yapabilirsiniz

    Teknoloji alanında insan eğitmek isteyen Google; yazılım ve veri analizi gibi bölümlerde sertifika programı başlatmıştı. Şirket, şimdi de kişileri iş görüşmelerine yapay zekâ ile hazırlıyor.
    Oy Ver

    Google'dan iş görüşmelerine hazırlık yardımcısı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıllar içerisinde Google, ABD başta olmak üzere dünya genelinde insanları teknoloji ve bilgisayar işlerinde eğitmek istiyor. Bu bağlamda birçok sertifika programı ve kurs başlatan Google, şimdi bir sonraki aşama için çalışıyor.

    Yapay zekâ ile iş görüşmelerine hazırlanabilirsiniz

    Teknoloji rollerine daha çok insan eğitmek isteyen Google, Interview Warmup aracını duyurdu. Bu araç ile yapay zeka yardımı ile iş görüşmelerine hazırlanabileceksiniz. Site, “biraz kendinizden bahsedin” gibi standart iş görüşmeleri soruları soruyor ve cevaplarınızı analiz ediyor. Cevaplar hem ses kaydı hem de metin olarak girilebiliyor. Araç daha sonra cevaplarınızı analiz ediyor ve neler üzerine çalışmanız gerektiğini belirtiyor. Fazla kullandığınız kelimelere karşı uyarı veya az konuştuğunuz konular hakkında uyarı alabiliyorsunuz.

    Interview Warmup, Google’ın Career Certificates programındakilere odaklı kurulmuş ve mezunları işe yerleştirmede bir araç olarak kullanıma sunuluyor. Program, şimdilik yalnızca ABD’de kullanıma sunulmuş durumda ancak yakın zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa’da da boy gösterebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

    Profil resmi
    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız