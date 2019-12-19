Google’dan kesinti açıklaması

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Bugün sabah saatlerinde Google çöktü. Google’ın servislerine ve web sitelerine erişim sağlanamadı. Google’ın servislerini kullanan bazı siteler de bu problemden etkilendi.

Türkiye ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan erişim problem hakkında ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan geldi. Sayan, sorunun Türkiye’deki operatörler ve internet servis sağlayıcıları ile ilgisi olmadığını duyurdu. Sabah yaşanan problemle ilgili Google’dan ilk açıklama geldi.

Ayrıca Bkz. "Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi"

Google’ın açıklaması şu şekilde:

“Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13.36 itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız."