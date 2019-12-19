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    Google’dan kesinti açıklaması

    Bu sabah Google çöktü, çok sayıda site açılmaz oldu. Problemi gideren Google'dan ilk açıklama geldi. Google'ın açıklamasında problemin sebebinin fiber kesintisi olduğu belirtiliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,1b
    65
    12
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google’dan kesinti açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Bugün sabah saatlerinde Google çöktü. Google’ın servislerine ve web sitelerine erişim sağlanamadı. Google’ın servislerini kullanan bazı siteler de bu problemden etkilendi.

    Türkiye ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan erişim problem hakkında ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’dan geldi. Sayan, sorunun Türkiye’deki operatörler ve internet servis sağlayıcıları ile ilgisi olmadığını duyurdu. Sabah yaşanan problemle ilgili Google’dan ilk açıklama geldi.

    Ayrıca Bkz. "Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi"

    Google’ın açıklaması şu şekilde:

    “Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13.36 itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

    Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.  Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız."



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ByEgcn 1 sa. en beğenilen
    Biz sinyali aldık google bey
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    codered1983 1 sa.
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    WB 1 sa.
    Tekel olmanin getirdigi dogal sonuclar, fiber de kopar switch de yanar..
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    cok_yasa_kamil 1 sa.
    İyi ki dns'leri google'da bırakmamışım
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    dijitall 1 sa.
    of offffffffffff
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Daha çok kesilir, alternatiflere yönenilmeli.
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    alemburda34 1 sa.
    modeme google dns girmişim şirkette sorunu bulana kadar ne uğraştım be😡
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    IceRulez 1 sa. alemburda34
    try cloudflare
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    Fthcyr 1 sa.
    Çevir kaz'ı yanmasın 🍌🍌
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    JUNE8O 1 sa.
    Google, problemin neyden kaynaklandığını duyurdu.
    "Neyden" değil, "neden" sayın yazar!
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    ahmet. 1 sa. JUNE8O
    Bence "neyden" kaynaklı olduğu şekliyle daha doğru. Ama "neden" kaynaklı şekli daha yaygın kullanılıyor. TDK'nın da bu konuda bir yönlendirmesi olmadığına ve sizin de bir kanaat önderi olmadığını varsayımı ile yazar arkadaşımın söyleminin doğru olduğunu düşünüyorum. Hoş giriş metnini düzenlemiş rahatsızlığınıza saygı duyup orası ayrı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ByEgcn 1 sa. en beğenilen
    Biz sinyali aldık google bey
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    codered1983 1 sa.
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