Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi

    Dünya genelinde Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Servislere erişimde yaşanan sıkıntı nedeniyle web siteleri ve uygulamaları açılmıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 33 dk.)
    6,3b
    232
    28
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Bugün sabah saatlerinde Google sunucularında yaşanan bir problem nedeniyle Türkiye genelinde ve Doğu Avrupa’da pek çok siteye erişim sorunu yaşanıyor.

    Google servislerinde yaşanan problem sadece Google’ın sitelerini değil Google servislerini kullanan pek çok sitenin açılmamasına neden oldu. Hatta Google’ın DNS’ini kullanan kullanıcılar, hiçbir şekilde internete bağlanamadı. Google, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şu an kullanıcıların büyük çoğunluğunun erişim sorunu giderildi.

    Konuyla ilgili henüz Google’dan herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer erişim sorunuz devam ediyor ancak bu haberi okuyabiliyorsanız sorununuzu gidermek için Google DNS’i kaldırmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer DNS ayarınız 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 ise, Google DNS kullanıyorsunuz. Google'da yaşanan aksaklıklardan etkilenmemek için bu rakamları 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 ile değiştirererk Open DNS kullanabilirsiniz.

    Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama geldi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Eski BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Açıklama şöyle;

    "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Alkolog 1 sa. en beğenilen hareketliperde
    Tabi hep oyle olur milyonlarca kisinin kimlik bilgileri internette geziyor 500bin turk kredi karti internette 1 dolardan satiliyor adamin yazdigi cumleye bak turkiyenin verisi turkiyede kalmaliymis
    Tabi hep oyle olur milyonlarca kisinin kimlik bilgileri internette geziyor 500bin turk kredi karti internette 1 dolardan satiliyor adamin yazdigi cumleye bak t...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hareketliperde 2 sa.
    Kesinlikle böyle olmalı

    Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mustafacan03 1 sa.
    Yandex var niye Google kullanayım. Rusya'ya daha çok güveniyorum. Bari kadınları güzel.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    *GameOver* 4 dk.
    bakan niye açıklama gereği duymuş anlam veremedim düne kadar youtube 3-4 yıl civarında kapalı engelli değilmiydi zaten ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gowlet 36 dk.
    Kendi evindeki tıkanan gideri bile siyasete bağlayacak hasta kaynıyor..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RAIZEN 37 dk.
    Bilginin son derece önemli olduğu bu çağda Türkiye'nin en azından ikinci plan olarak bir ağının olması gerekiyor.

    Hükümetin mümkün olduğu kadar çabuk vakitte Google ürünlerine alternatif uygulamalara kullanıcıları yönlendirmesi lazım. Chrome ile girilemeyen web sitelerine Firefox ile girebiliyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    akris 1 sa.
    Çare 1.1.1.1
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    santhora 1 sa.
    Benim anlamadığım vpn kullanmama rağmen Chrome tarayıcı ile hiç bir siteye giremiyorum. Sanki fişini çekmişler uygulamanın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alperhan52 1 sa.
    Bence ne varsa verelim,yarım saatte hayat felç oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mustafacan03 1 sa.
    Yandex var niye Google kullanayım. Rusya'ya daha çok güveniyorum. Bari kadınları güzel.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Provezza. 1 sa.
    Bir sunucunun fiziksel olarak o ülkede bulunması içindeki verilerin güvenli bir şekilde o ülkede kalacağı anlamına gelmiyor. Özellikle neredeyse internet mecrasını tek başına domine eden bir firmadan bahsediyoruz. Kullandığınız cihazların işletim sistemlerinden tutunda internet servislerine kadar herşey ABD'nin tekelinde. Ne güvenliği!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 sa.
    Reis'in Eyyy Googleee sen kimsin yaaa....yorumunu heyecanla bekliyorum :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rocksolidv 1 sa.
    Boş tiplerin açıklamasını takan yok siz gidin ama google burada kalsın !!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 keremec 2. kez +193 2 ProfXavier ilk kez +183 3 TITAN 2. kez +172
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    NorrecTV +181 WB +173 VirgilSollozzo +151 MHEC +139 EyeCoral +135 KoşanBalık +116 nick bırakmamışsınız lan +101 12 Angry Men +93 MustafaC53 +91 Mutlak.Sıfır +90
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    41 Üye, 191 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6296 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, erişim sorunu ve
    7 etiket daha Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş google çöktü mü google çöktü Türkiye Gündemi MPopüler
    Facebook Sayfası258,5b
    Twitter Profili78,1b
    YouTube Kanalı262b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu 49 dk. Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil 1 sa. Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi Sonraki General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı 3 sa. Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir 3 sa. SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu 4 sa. Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir 6 sa. Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil 13 sa. The Witcher dizisi hangi saatte yayınlanacak? 13 sa. Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı 14 sa. Samsung, S Pen kalemli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor 15 sa. Yarım daire tasarımında Twin BiCS FLASH bellek modülleri duyuruldu 15 sa. Mavi ışık filtresi uyumayı zorlaştırabilir 16 sa. 280Hz tazeleme hızlarına ulaşan Asus TUF Gaming VG279QM monitör tanıtıldı 17 sa. DRAM piyasasından kötü haber 17 sa. PES 2020 oyunundan Mesut Özil’e Çin vetosu 17 sa. Steam, Kasım ayının en iyi 20 oyununu açıkladı 17 sa. Logitech Slim Combo MK470 İnceleme 18 sa. Tesla’dan Çin üretimi Model 3 fiyatlarına indirim geliyor 18 sa. Habana Labs girişimi Intel tarafından satın alındı 19 sa. Çin'in Ay'ın uzak yüzüne indirdiği gözlem aracından tarihi rekor 19 sa. Belediye hacklendi: 280 bin kişinin verisi sızdı! 19 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim