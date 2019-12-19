Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi

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Bugün sabah saatlerinde Google sunucularında yaşanan bir problem nedeniyle Türkiye genelinde ve Doğu Avrupa’da pek çok siteye erişim sorunu yaşanıyor.

Google servislerinde yaşanan problem sadece Google’ın sitelerini değil Google servislerini kullanan pek çok sitenin açılmamasına neden oldu. Hatta Google’ın DNS’ini kullanan kullanıcılar, hiçbir şekilde internete bağlanamadı. Google, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şu an kullanıcıların büyük çoğunluğunun erişim sorunu giderildi.

Konuyla ilgili henüz Google’dan herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer erişim sorunuz devam ediyor ancak bu haberi okuyabiliyorsanız sorununuzu gidermek için Google DNS’i kaldırmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer DNS ayarınız 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 ise, Google DNS kullanıyorsunuz. Google'da yaşanan aksaklıklardan etkilenmemek için bu rakamları 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 ile değiştirererk Open DNS kullanabilirsiniz.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Eski BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Açıklama şöyle;

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."