Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu

Google'ın DeepMind CEO'su Demis Hassabis bugünkü açılış konuşmasında, ekibinin günlük yaşamda yardımcı olabilecek evrensel yapay zeka aracıları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Project Astra ise bu amaca doğru atılan bir adım.
Project Astra nedir?
Project Astra, ana arayüzü vizör olan bir uygulama gibi görünüyor. Google, Project Astra’yı gelişmiş görme ve konuşma duyarlı aracı olarak tanımlıyor ve yapay zeka asistanlarının geleceğinin bu olduğunu söylüyor.
Paylaşılan demoda telefonu elinde tutan kişinin cihazın kamerasını ve Project Astra’yı ofisin bazı kesimlerine götürüp sorular sorduğunu görüyoruz. Gösterilen örnekte kullanıcı, sesli bir şekilde "Ses çıkaran bir şey gördüğünde bana söyle" dedikten sonra Gemini ile desteklenen yapay zeka "Ses çıkaran bir hoparlör görüyorum" yanıtını veriyor. Ardından kullanıcı, yapay zekaya hoparlörde işaret ettiği şeyin ne olduğunu soruyor ve "Bu tweeter. Yüksek frekanslı sesler üretir." yanıtını alıyor.
Nasıl çalışıyor?
Project Astra piyasaya ne zaman çıkacak?
Açıkçası Google, Project Astra’nın piyasaya ne zaman çıkacağı, daha doğrusu çıkıp çıkmayacağını söylemedi. Esasında adından da anlaşılacağı üzere bu bir proje ve süreç içinde öğrenilen şeyler Google hizmetlerinde yer bulacak.
Google, gelecekte bu asistanların telefonunuz veya gözlükleriniz aracılığıyla kullanılabileceğini söylerken de buna işaret ediyor. Burada “gözlük” söylemi önemli. Google Glass’ın geri dönüşüne bakıyor olabiliriz. Öte yandan DeepMind CEO'su Demis Hassabis, gösterilen bazı yeteneklerin Gemini uygulaması gibi Google ürünlerine bu yıl içinde geleceğini söyledi.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.