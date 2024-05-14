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    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu

    Google I/O 2024 başladı ve her şey yapay zeka ile ilgili. Arama devi, OpenAI’a verilen bir cevap gibi görünen çok modlu ve etkileşimli yeni Project Astra’yı duyurdu.
    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, bundan 6 yıl önce Duplex adından bir yapay zeka demosunu yine bir I/O geliştirici etkinliğinde göstermiş ve bir berberden randevu almıştı. Aradan geçen yılların ardından Google, kısa bir süre önce Project Astra’yı duyurdu. Paylaşılan demoda Project Astra, bir telefon kamerası aracılığıyla etrafta bulunan her şeyi görebiliyor ve bunlar hakkında sorularınıza yanıt verebiliyor.

    Google'ın DeepMind CEO'su Demis Hassabis bugünkü açılış konuşmasında, ekibinin günlük yaşamda yardımcı olabilecek evrensel yapay zeka aracıları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Project Astra ise bu amaca doğru atılan bir adım.

    Project Astra nedir?

    Project Astra, ana arayüzü vizör olan bir uygulama gibi görünüyor. Google, Project Astra’yı gelişmiş görme ve konuşma duyarlı aracı olarak tanımlıyor ve yapay zeka asistanlarının geleceğinin bu olduğunu söylüyor.

    Paylaşılan demoda telefonu elinde tutan kişinin cihazın kamerasını ve Project Astra’yı ofisin bazı kesimlerine götürüp sorular sorduğunu görüyoruz. Gösterilen örnekte kullanıcı, sesli bir şekilde "Ses çıkaran bir şey gördüğünde bana söyle" dedikten sonra Gemini ile desteklenen yapay zeka "Ses çıkaran bir hoparlör görüyorum" yanıtını veriyor. Ardından kullanıcı, yapay zekaya hoparlörde işaret ettiği şeyin ne olduğunu soruyor ve "Bu tweeter. Yüksek frekanslı sesler üretir." yanıtını alıyor.

    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, yaptığı açıklamaya göre bu videonun tek çekimde ve gerçek zamanlı olarak yapıldığının altını çiziyor. Videonun ilerleyen kısımlarında Gemini'nin bir monitördeki kod parçalarını tanımladığı ve açıkladığı, kullanıcıya pencereden görünen manzaraya göre hangi mahallede olduğunu söylediği gösteriliyor.
    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    En etkileyici kısım ise kullanıcının “Gözlüklerimi nerede gördüğümü hatırlıyor musun?” sorusunu sorduğunda yaşanıyor. Video içerisinde yapay zekaya gözlük hakkında bir şey sorulmadı, hatta kullanıcının o anda telefon kamerasında gösterdiği sahnede bir gözlük de bulunmuyordu. Ancak buna rağmen Gemini, "Evet, hatırlıyorum. Gözlüğün kırmızı bir elmanın yanında” diyor.
    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    İkinci enteresan kısım ise kullanıcının gözlüğü takması ve telefonu bırakması. Kullanıcı gözlüğü taktıktan sonra video, giyilebilir cihazda göreceğiniz perspektife geçiyor. Bu bölümde tahtadaki diyagram hakkında yapay zekaya "Bu sistemi daha hızlı hale getirmek için buraya ne ekleyebilirim?" diye soruluyor. Astra ise "Sunucu ile veritabanı arasına bir önbellek eklemek hızı artırabilir" söyleminde bulunuyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bir asistanın gerçekten faydalı olabilmesi için karmaşık ve dinamik dünyayı tıpkı insanlar gibi anlaması ve tepki vermesi, bağlamı anlaması ve harekete geçmesi için gördüklerini ve duyduklarını hatırlaması gerekiyor. Ayrıca proaktif, öğretilebilir ve kişisel olması gerekiyor, böylece kullanıcılar onunla doğal bir şekilde ve gecikme veya gecikme olmadan konuşabilirler.
    Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini'yi temel alarak, video karelerini sürekli kodlayarak, video ve konuşma girdisini bir olaylar zaman çizelgesinde birleştirerek ve bu bilgileri verimli bir şekilde geri çağırmak için önbelleğe alarak bilgileri daha hızlı işleyebilen prototip aracılar geliştirdiğini söylüyor. Google, önde gelen konuşma modellerini temel aldığını ancak daha geniş bir tonlama yelpazesi de sunduğunu söylüyor. Bu aracılar kullanılan bağlamı daha iyi anlayabiliyor ve konuşma sırasında hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor.

    Project Astra piyasaya ne zaman çıkacak?

    Açıkçası Google, Project Astra’nın piyasaya ne zaman çıkacağı, daha doğrusu çıkıp çıkmayacağını söylemedi. Esasında adından da anlaşılacağı üzere bu bir proje ve süreç içinde öğrenilen şeyler Google hizmetlerinde yer bulacak.

    Google, gelecekte bu asistanların telefonunuz veya gözlükleriniz aracılığıyla kullanılabileceğini söylerken de buna işaret ediyor. Burada “gözlük” söylemi önemli. Google Glass’ın geri dönüşüne bakıyor olabiliriz. Öte yandan DeepMind CEO'su Demis Hassabis, gösterilen bazı yeteneklerin Gemini uygulaması gibi Google ürünlerine bu yıl içinde geleceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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