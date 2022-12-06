Google dijital sekreter hizmeti Duplex'in web sürümünü kapattı

Duplex, asistana web sitelerinde bağımsız olarak gezinme yeteneği kazandırdı. Kredi kartı bilgilerinizin Chrome'da kayıtlı olması koşuluyla, asistan sizin için sinema bileti satın almanın tüm zorluklarını üstlenebiliyordu. Google daha sonra kullanıcıları çevrimiçi verilerin sızdırılmasından korumak için bu özelliği genişletti. Bir noktada, uçuşlar için check-in yapmak ve indirimleri takip etmek için de kullanılmaya başlandı.
Duplex web sürümünün neden kapatıldığı net değil
Google'ın Duplex web sürümünü neden kapattığına gelince, TechCrunch bu kararın, web sitelerini ayrıştırmak için yapay zekayı eğitmenin maliyeti ile ilgili olabileceğini öne sürüyor. Ancak, hizmetin neden tamamen kapatıldığı belli değil.
Öte yandan bir Google sözcüsü TechCrunch'a gönderdiği e-postada şunları söyledi: "Duplex deneyimini geliştirmeye devam ederken, kullanıcılardan ve geliştiricilerden Duplex'i nasıl daha iyi hale getirebileceğimize dair aldığımız geri bildirimlere yanıt veriyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım