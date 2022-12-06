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    Anlık Bildirim

    Google dijital sekreter hizmeti Duplex'in web sürümünü kapattı

    Arama devi Google, Duplex'in web sürümünü kapattığını açıkladı. Şirket, destek sayfasında hizmetin 2022 sonundan itibaren çalışmayacağını belirtiyor.            
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    Google dijital sekreter hizmeti Duplex'in web sürümünü kapattı Tam Boyutta Gör
    Google, Duplex'i ilk olarak 2019'da telefon rezervasyon hizmetinin bir uzantısı olarak duyurdu. Bu özellik başlangıçta Android kullanıcılarının sinema bileti satın almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı.

    Duplex, asistana web sitelerinde bağımsız olarak gezinme yeteneği kazandırdı. Kredi kartı bilgilerinizin Chrome'da kayıtlı olması koşuluyla, asistan sizin için sinema bileti satın almanın tüm zorluklarını üstlenebiliyordu. Google daha sonra kullanıcıları çevrimiçi verilerin sızdırılmasından korumak için bu özelliği genişletti. Bir noktada, uçuşlar için check-in yapmak ve indirimleri takip etmek için de kullanılmaya başlandı.

    Google dijital sekreter hizmeti Duplex'in web sürümünü kapattı Tam Boyutta Gör

    Duplex web sürümünün neden kapatıldığı net değil

    Google'ın Duplex web sürümünü neden kapattığına gelince, TechCrunch bu kararın, web sitelerini ayrıştırmak için yapay zekayı eğitmenin maliyeti ile ilgili olabileceğini öne sürüyor. Ancak, hizmetin neden tamamen kapatıldığı belli değil.

    Öte yandan bir Google sözcüsü TechCrunch'a gönderdiği e-postada şunları söyledi: "Duplex deneyimini geliştirmeye devam ederken, kullanıcılardan ve geliştiricilerden Duplex'i nasıl daha iyi hale getirebileceğimize dair aldığımız geri bildirimlere yanıt veriyoruz."

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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