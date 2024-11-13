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    Google, Türkiye'deki müşterilerin alışveriş tercihleri hakkında araştırma yaptı

    Google, Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş tercihlerine yönelik “Smart Shopper 2024” adında araştırma yaptı. Araştırma sonuçları fiziksel alışverişlere dönüşün arttığını gösteriyor.
    Google'dan Türkiye'deki alışveriş tercihleri hakkında araştırma Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı indirimlerle birlikte geldi. Türkiye’deki pek çok müşteri alışveriş için Kasım ayını bekliyor ve bu ayda rekor satışlar gerçekleşiyor. Google, Türkiye’deki tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için “Smart Shopper 2024” adında bir araştırma gerçekleştirdi.

    Smart Shopper 2024 araştırması yedi ürün kategorisinde (elektronik, ev & bahçe, moda, gıda & bakkaliye, güzellik, oyuncak, mücevher) kapsamlı analizler sunuyor. Araştırmaya 2 bin 100 kişi katıldı. Katılımcılar ürün kategorilerine eşit olarak dağıtıldı ve yalnızca bir kategoriye ait anketi tamamladı.

    Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri, bu sene sosyal medya üzerinden satın alma oranının bir önceki güne göre düşüş yaşaması ve fiziksel mağazalara geri dönüşün başlaması oldu.

    Fiziksel mağazalardan alışveriş artışa geçti

    Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki tüketicilerin %90’ı bir ürün satın almadan önce online ortamda araştırma yaparak bilgi topluyor. Tüketici elektroniği, ev ve bahçe kategorilerinde alışveriş yapan müşterilerin araştırma yoğunluğu öne çıkıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %79’u alışveriş yapmadan önce hem online hem de fiziksel kanalları kullanıyor. Sadece internet üzerinden alışverişi tercih edenlerin %11, yalnızca fiziksel mağazaları tercih edenlerin oranı ise %10 olarak belirlendi. Katılımcıların son satın alım yaptığı kanal sorulduğunda ise %66’sı dijital kanaldan, %34’ü fiziksel mağazadan alışveriş yaptığını ifade etti.

    Katılımcıların yüzde 41'i Reels ve Shortslar ile yeni ürünler keşfediyor

    Smart Shopper 2024 araştırmasına göre katılımcıların %76’sı son 6 ay içinde alışveriş yaparken bilgi almak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. %41’i Reels, Shorts gibi kısa formatlı videolarla ürün keşfi yapıyor. 2023’te katılımcıların yüzde 43’ü sosyal medya üzerinden ürün satın alırken, 2024’te bu oran yüzde 37’ye geriledi. Google, ürünler için araştırma yaparken katılımcıların %99’u tarafından ana arama motoru olarak tercih ediliyor.

    Tüketiciler yapay zekaya olumlu bakıyor

    Google’ın araştırmasına göre katılımcıların %35’i ürün hakkında daha fazla bilgi almak için Google Lens’i kullandı. %23’ü marka ve satıcıların web sitelerindeki yapay zekalı chatbotlarla iletişime geçiyor. Arama araçlarını kullanırken, %23'ü marka veya perakendeci web sitelerindeki chatbotlarla iletişime geçtiğini belirtiyor. Anket katılımcılarının %13'ü de yapay zeka araçlarıyla etkileşim kurduğunu söylüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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