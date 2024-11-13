Google, Türkiye'deki müşterilerin alışveriş tercihleri hakkında araştırma yaptı

- Fiziksel mağazalardan alışveriş artışa geçti
- Katılımcıların yüzde 41'i Reels ve Shortslar ile yeni ürünler keşfediyor
- Tüketiciler yapay zekaya olumlu bakıyor
- Yorumlar
Smart Shopper 2024 araştırması yedi ürün kategorisinde (elektronik, ev & bahçe, moda, gıda & bakkaliye, güzellik, oyuncak, mücevher) kapsamlı analizler sunuyor. Araştırmaya 2 bin 100 kişi katıldı. Katılımcılar ürün kategorilerine eşit olarak dağıtıldı ve yalnızca bir kategoriye ait anketi tamamladı.
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri, bu sene sosyal medya üzerinden satın alma oranının bir önceki güne göre düşüş yaşaması ve fiziksel mağazalara geri dönüşün başlaması oldu.
Fiziksel mağazalardan alışveriş artışa geçti
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki tüketicilerin %90’ı bir ürün satın almadan önce online ortamda araştırma yaparak bilgi topluyor. Tüketici elektroniği, ev ve bahçe kategorilerinde alışveriş yapan müşterilerin araştırma yoğunluğu öne çıkıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %79’u alışveriş yapmadan önce hem online hem de fiziksel kanalları kullanıyor. Sadece internet üzerinden alışverişi tercih edenlerin %11, yalnızca fiziksel mağazaları tercih edenlerin oranı ise %10 olarak belirlendi. Katılımcıların son satın alım yaptığı kanal sorulduğunda ise %66’sı dijital kanaldan, %34’ü fiziksel mağazadan alışveriş yaptığını ifade etti.
Katılımcıların yüzde 41'i Reels ve Shortslar ile yeni ürünler keşfediyor
Smart Shopper 2024 araştırmasına göre katılımcıların %76’sı son 6 ay içinde alışveriş yaparken bilgi almak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. %41’i Reels, Shorts gibi kısa formatlı videolarla ürün keşfi yapıyor. 2023’te katılımcıların yüzde 43’ü sosyal medya üzerinden ürün satın alırken, 2024’te bu oran yüzde 37’ye geriledi. Google, ürünler için araştırma yaparken katılımcıların %99’u tarafından ana arama motoru olarak tercih ediliyor.
Tüketiciler yapay zekaya olumlu bakıyor
Google’ın araştırmasına göre katılımcıların %35’i ürün hakkında daha fazla bilgi almak için Google Lens’i kullandı. %23’ü marka ve satıcıların web sitelerindeki yapay zekalı chatbotlarla iletişime geçiyor. Arama araçlarını kullanırken, %23'ü marka veya perakendeci web sitelerindeki chatbotlarla iletişime geçtiğini belirtiyor. Anket katılımcılarının %13'ü de yapay zeka araçlarıyla etkileşim kurduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir