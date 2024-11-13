Google, Türkiye'deki müşterilerin alışveriş tercihleri hakkında araştırma yaptı

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Tam Boyutta Gör Kasım ayı indirimlerle birlikte geldi. Türkiye’deki pek çok müşteri alışveriş için Kasım ayını bekliyor ve bu ayda rekor satışlar gerçekleşiyor. Google, Türkiye’deki tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için “Smart Shopper 2024” adında bir araştırma gerçekleştirdi.

Smart Shopper 2024 araştırması yedi ürün kategorisinde (elektronik, ev & bahçe, moda, gıda & bakkaliye, güzellik, oyuncak, mücevher) kapsamlı analizler sunuyor. Araştırmaya 2 bin 100 kişi katıldı. Katılımcılar ürün kategorilerine eşit olarak dağıtıldı ve yalnızca bir kategoriye ait anketi tamamladı.

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri, bu sene sosyal medya üzerinden satın alma oranının bir önceki güne göre düşüş yaşaması ve fiziksel mağazalara geri dönüşün başlaması oldu.

Fiziksel mağazalardan alışveriş artışa geçti

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki tüketicilerin %90’ı bir ürün satın almadan önce online ortamda araştırma yaparak bilgi topluyor. Tüketici elektroniği, ev ve bahçe kategorilerinde alışveriş yapan müşterilerin araştırma yoğunluğu öne çıkıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %79’u alışveriş yapmadan önce hem online hem de fiziksel kanalları kullanıyor. Sadece internet üzerinden alışverişi tercih edenlerin %11, yalnızca fiziksel mağazaları tercih edenlerin oranı ise %10 olarak belirlendi. Katılımcıların son satın alım yaptığı kanal sorulduğunda ise %66’sı dijital kanaldan, %34’ü fiziksel mağazadan alışveriş yaptığını ifade etti.

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Katılımcıların yüzde 41'i Reels ve Shortslar ile yeni ürünler keşfediyor

Smart Shopper 2024 araştırmasına göre katılımcıların %76’sı son 6 ay içinde alışveriş yaparken bilgi almak için sosyal medya platformlarını kullanıyor. %41’i Reels, Shorts gibi kısa formatlı videolarla ürün keşfi yapıyor. 2023’te katılımcıların yüzde 43’ü sosyal medya üzerinden ürün satın alırken, 2024’te bu oran yüzde 37’ye geriledi. Google, ürünler için araştırma yaparken katılımcıların %99’u tarafından ana arama motoru olarak tercih ediliyor.

Tüketiciler yapay zekaya olumlu bakıyor

Google’ın araştırmasına göre katılımcıların %35’i ürün hakkında daha fazla bilgi almak için Google Lens’i kullandı. %23’ü marka ve satıcıların web sitelerindeki yapay zekalı chatbotlarla iletişime geçiyor. Arama araçlarını kullanırken, %23'ü marka veya perakendeci web sitelerindeki chatbotlarla iletişime geçtiğini belirtiyor. Anket katılımcılarının %13'ü de yapay zeka araçlarıyla etkileşim kurduğunu söylüyor.

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