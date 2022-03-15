Google, bir restoran zinciri tarafından dava ediliyor

Google, ABD'deki bir restoran zinciri tarafından dava ediliyor. Davanın gerekçesi, şirketin izni olmadan Google'ın yemek siparişlerini restoranın kendi sitesine yönlendirmek yerine üçüncü taraf hizmetlere yönlendirmesi olarak gösterildi.

Google'a bir dava daha

Left Field Holdings adına açılan davaya göre Google, arama motorundaki 'Çevrimiçi Sipariş Ver' düğmesi aracılığıyla şirketin izni olmadan kullanıcıları uygun bir fiyat vaatleriyle üçüncü taraf hizmetlere yönlendiriyor. Restoran, Google'ın 'bait-and-switch' olarak bilinen bir yönteme izin verdiği belirtiliyor. Müşterilerin üçüncü taraf sipariş platformlarından sipariş vermesi işletmenin bu platformlara %15-%30 komisyon vermesini gerektiriyor.

Dava metninde: "Google, web sitelerini kullanıcıya restoran tarafından teklif edilecek, sponsor olunacak ve onaylanacak gibi görünecek şekilde tasarladı ancak bunlar, restoran tarafından sipariş ve tıklamaları artırmak için şüphesiz Google tarafından kullanılan bir taktiktir." ifadeleri yer aldı.

Google sözcüsü Ashley Thompson: “Amacımız, müşterileri yemek siparişi vermek istedikleri restoranlarla buluşturmak ve 'Çevrimiçi Sipariş Ver' düğmesi aracılığıyla bunu yapmalarını kolaylaştırmak. İşletmecilere, çevrimiçi siparişleri destekleyip desteklemediklerini veya kendi sipariş web siteleri de dahil olmak üzere belirli bir sağlayıcıyı tercih edip etmediklerini belirtmeleri için araçlar sağlıyoruz. Bu özellik ile siparişler veya entegrasyonlar için herhangi bir komisyon almıyoruz.” diyerek dava ile alakalı kendilerinin haklı olduğunu savundu.

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İşletme, mevcut davanın Google'ın 'Çevrimiçi Sipariş Ver' düğmesi üzerinden zarara uğramış diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde bir toplu dava olarak statü kazanmasını istiyor.

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